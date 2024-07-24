Damat Tween ve D'S damat Yeni Mağaza Açılışları ile Global Büyümeye Devam Ediyor

Damat Tween ve D'S damat'ın Yeni Mağaza Açılışları

Orka Holding, Damat Tween'in ABD'de, D'S damat'ın ise Hollanda'da yeni mağaza açacağı müjdesini verdi. Bu açılışlar, markaların uluslararası büyüme stratejisini destekliyor.

Yurt Dışı Bayi Toplantısı

Şirket, 65 ülkeden gelen iş ortaklarını İstanbul'da düzenlediği geleneksel yurt dışı bayi toplantısında ağırladı. Bu toplantıda, İtalya, İspanya, Rusya, Özbekistan ve Dubai gibi ülkelerden iş ortakları, Damat Tween ve D'S damat 2025 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarını tanıma fırsatı buldu.

Başarılı Koleksiyonlar ve Yeni Açılışlar

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, her yıl yurt dışı iş ortaklarının Damat Tween ve D'S damat tasarımlarına gösterdiği ilginin, markanın lüks erkek giyimdeki başarısını kanıtladığını belirtti. Orakçıoğlu, "Sonbaharda ABD'nin güçlü ticaret merkezlerinden Atlanta'da ilk Damat Tween mağazamızı açıyoruz, Temmuz sonu itibarıyla da Amsterdam'da D'S damat mağazamızı açacağız. Suudi Arabistan, Sırbistan, Karadağ, Bosna, Kırgızistan, Kuveyt, Katar ve Bulgaristan'da da yeni mağazalar için görüşmelerimiz devam ediyor," ifadelerini kullandı.

Koleksiyon Detayları

Duruşu ve tasarımıyla dikkat çeken Damat 2025 İlkbahar/Yaz koleksiyonu, takım elbiselerden ceket ve gömleklere kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Konfor ve lüks deneyimini ön planda tutarak, detaylara titizlikle dikkat edildi. D'S damat 2025 İlkbahar/Yaz koleksiyonu ise, doğal kumaşların kullanıldığı, minimalizm ve işlevselliği biraraya getiren parçalarla dolu.

Orka Holding, Damat Tween'in ABD'de, D'S damat'ın Hollanda'da yeni mağaza açacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Orka Holding, yurt dışı bayi toplantısında aralarında İtalya, İspanya, Rusya, Özbekistan ve Dubai'nin de olduğu ülkelerden gelen iş ortakları için Damat Tween ve D'S damat 2025 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarını sergiledi.