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Dana kıyma 299 TL, biftek 374 TL'ye düştü! O markette kırmızı etten teknolojiye çok büyük indirim başladı

Dana kıyma 299 TL, biftek 374 TL'ye düştü! O markette kırmızı etten teknolojiye çok büyük indirim başladı CarrefourSa, Türkiye'de hijyen, kalite ve gıda güvenliğini ön planda tutan uygun fiyat politikası, yapılan yatırımlar ve yaratılan istihdam, modern perakendenin yanı sıra tanıtım faaliyetlerinin de temelini oluşturuyor. Öte yandan piyasadaki tüm farklı ürünleri de bünyesinde barındıran ve müşterilerimize eş zamanlı olarak geniş bir ürün yelpazesi sunan Carrefour SA, 16-22 Kasım 2023 tarihleri ​​arasında market ve temizlik departmanlarında çeşitli fiyatlarla özel indirimlerin yanı sıra birçok gıda dışı üründe harika fırsatlar sunacak.