Dana kıyma 299 TL, biftek 374 TL'ye düştü! O markette kırmızı etten teknolojiye çok büyük indirim başladı
CarrefourSa, Türkiye'de hijyen, kalite ve gıda güvenliğini ön planda tutan uygun fiyat politikası, yapılan yatırımlar ve yaratılan istihdam, modern perakendenin yanı sıra tanıtım faaliyetlerinin de temelini oluşturuyor. Öte yandan piyasadaki tüm farklı ürünleri de bünyesinde barındıran ve müşterilerimize eş zamanlı olarak geniş bir ürün yelpazesi sunan Carrefour SA, 16-22 Kasım 2023 tarihleri arasında market ve temizlik departmanlarında çeşitli fiyatlarla özel indirimlerin yanı sıra birçok gıda dışı üründe harika fırsatlar sunacak.
16 - 22 Kasım 2023 tarihlerinin arasında geçerli olacak olan CarrefourSa kataloğunda yer alan bazı indirimli ürünler şöyle:
- Seçili Bisküvi,Kek ve Kraker Çeşitlerinde %30 İndirim (17-21 Kasım)
- Seçili Toz Çamaşır Deterjanı Çeşitlerinde %30 İndirim (17-19 Kasım)
- Seçili Bulaşık Makinesi Tableti ve Katkı Maddelerinde %30 İndirim (16 - 19 Kasım)
- Seçili Sıvı Çamaşır Deterjanı Çeşitlerinde %30 İndirim (17-19 Kasım)
- Seçili Parex Mutfak Yardımcı Ürünlerinde %50 İndirim (17-20 Kasım)
- Pedigree Markalı Pet Ürünlerinde %25 İndirim
- Philips Ampul Çeşitlerinde %40 İndirim (17-20 Kasım)
- Kitap Çeşitlerinde %50 İndirim (14 - 21 Kasım)
- Lav Ürünlerinde %50 İndirim (17-20 Kasım)
- Seçili Mum Çeşitlerinde %50 İndirim (16-29 Kasım)
- Seçili Adel ve Faber Castel Ürünlerinde %30 İndirim
- Rio Kırtasiye Ürünlerinde %30 İndirim
- Çanta, Matara, Kalem Kutuc Çeşitlerinde %30 İndirim
- Dana Kıyma kg 299,90 TL (16-24 Kasım)
- Dana Kuşbaşı kg 214,90 TL (16-24 Kasım)
- Polonez Kangal Sucuk Çeşitleri kg 599,90 TL
- Namet Kangal Sucuk 200 g 114,90 TL
- Ünal Klasik Beyaz Peynir kg 290 TL
- Sude Gemlik Yağlı Siyah Zeytin (261-320) kg 149 TL
- Yörüksüt Yogurt 2000 g 69,50 TL
- Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 litre 33,90 TL
- İçim Tereyağ 1000 g 339,90 TL
- Danone Sıcak Çikolata Lezzeti 1 litre 47,95 TL
- Sarelle 350 g ve 700 g Çesitlerinde %30 İndirim
- Sinangil Un Çesitlerinde %20 İndirim
- Çaykur Tiryaki Çayı 500 g 68,90 TL
- Ofçay Dökme Çay Çeşitlerinde %10 İndirim
- Knorr Baharat ve Harç Ürünlerinde %30 İndirim
- Pakmaya Pastacılık ve Hazırlanacak Tatlı Ürünlerinde %25 İndirim
- Solo Kağıt Ürünlerinde %25 İndirim
- Palmolive Duş Jeli Çeşitlerinde %40 İndirim