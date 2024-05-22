Dar gelirli ailelere sosyal yardım geri döndü! e-Devlet'ten başvuran 15.000 TL alabilecek

Türkiye genelinde dar gelirli ailelere yönelik yapılan sosyal yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak sürdürülüyor. Bu yardımlardan faydalanmak isteyen ailelerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre, başvuru yapabilmek için aile bireylerinin toplam gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Bu kapsamda, haneye giren gelirin 450 TL'nin altında olması, başvuru için gereken önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, başvuran ailelerin durumlarına göre aylık olarak değişen yardım tutarları belirlenmiştir. Tablodan da görülebileceği gibi, kişi başına düşen gelir aralığına göre farklı destek miktarları öngörülmüştür.





450 TL ve altı gelire sahip ailelere, kişi başına 1.250 TL yardım yapılacaktır.

911,15 TL ve altı gelire sahip aileler için kişi başına 1.100 TL yardım öngörülmektedir.

911,15 TL ile 1372,30 TL arasında geliri olan ailelere, kişi başına 950 TL yardım yapılacaktır.

1372,30 TL'nin üzerindeki gelire sahip ancak 5.667,37 TL'nin altında olan ailelere kişi başına 850 TL yardım sağlanacaktır.

Yardım tutarları her ayın 15 - 31'i arasında belirlenen hesaplarına yatırılmaktadır. Bu yardımlar, dar gelirli ailelerin maddi sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlamaktadır.

Dar gelirli ailelere yönelik yapılan bu sosyal yardımların sürekliliği ve adil dağılımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal politikalarıyla ilgili önemli bir adımı temsil etmektedir. Aileler, yardımlardan faydalanmak için ilgili kurumlara başvurabilirler.