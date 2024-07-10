Dar gelirliye devletten kira yardımı! En az 7000 TL kiralara destek geliyor

Yeni kira desteği tutarları açıklandı! Bu kişiler faydalanabilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ KİRA DESTEKLERİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni kira desteklerine başlıyor. Bakanlık kirada oturan ve geliri düşük olan vatandaşlara 3 bin 500 TL'ye kadar kira desteği verecek. Başvuru yapacak vatandaşların kirada oturması, aylık gelirin belirlenmiş sınır altında olması,

emekli, dul, yetim ya da ölüm maaşı alınmaması ve sigortalı olarak çalışmaması gerekiyor. Başvurular e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra yapılabilecek. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması yazdıktan sonra başvurularınızı oluşturabileceksiniz. Bakanlık İstanbul ili için en yüksek tutardan kira desteği verecek ve diğer illere 3 bin 500 TL'den az destek sağlanacak.