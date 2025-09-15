DASK Tırı Türkiye Turu: 5. Etap Eskişehir'de Başladı

Deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası farkındalığını artırmak amacıyla yola çıkan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tırının 5. etabı bugün Eskişehir'de başladı.

Projenin amacı ve kapsamı

Afet dönemlerinde mobil ofis, afet dışı dönemlerde ise deprem bilinci oluşturmak için kullanılan "DASK Tırı Yollarda" projesinin yeni etabı bugün hayata geçti. Proje, sahada doğrudan bilgilendirme yaparak sigortalılık oranlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Proje, Aralık 2023'te başlayan çalışma kapsamında ilk yılında 26 ilde 34 noktada vatandaşlarla buluştu.

Eylül programı

15 Eylül — Eskişehir Vilayet Meydanı

16 Eylül — Kütahya Zafer Meydanı

17 Eylül — Afyonkarahisar Zafer Kent Meydanı

18 Eylül — Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı

19 Eylül — Denizli Çınar Meydanı

22 Eylül — Burdur Cumhuriyet Meydanı

23 Eylül — Isparta Eski Otogar Alanı

24 Eylül — Konya Alaaddin Tepesi Kültürpark

25 Eylül — Kayseri Yoğunburç Caddesi

Etkinlikler ve katılımcı deneyimi

Proje kapsamında ziyaret edilen şehirlerde vatandaşlarla röportajlar yapılarak DASK'ın tam sigortalılık hedefine katkı sağlayacak görüşler paylaşılacak. Çeşitli etkinliklerle vatandaşlar deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası hakkında bilgi edinme ve ödüller kazanma fırsatı yakalayacak.

Sanal deprem deneyimi katılımcılara deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenleri interaktif ve uygulamalı şekilde gösterecek.

DASK yetkilisinin açıklaması

DASK Genel Sekreteri Serpil Günal şu değerlendirmeyi yaptı: DASK tırıyla vatandaşlarımızın yanında olmayı, deprem bilincini sahada doğrudan aktarmayı önemsiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında sigortalılık oranını artırmak için çalışıyor, yüzde 100 sigortalılık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bu proje, yalnızca bir iletişim kampanyası değil, ülkemizin afetlere karşı finansal dayanıklılığını güçlendiren uzun soluklu bir yolculuktur.

Hedef ve gelecek planı

DASK, DASK Tırı Yollarda projesiyle uzun vadede Türkiye'nin tüm illerinde vatandaşlarla buluşmayı ve sigortalılık oranını ülke genelinde üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.