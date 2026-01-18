Davos 56: Ebru Özdemir ve Türkiye’nin güçlü iş dünyası Davos’ta

Davos 56: Türkiye’nin iş dünyası güçlü katılımla temsil ediliyor

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 56’ncısı 19-23 Ocak tarihleri arasında başlıyor. Zirvede 130’dan fazla ülkeden 3 bini aşkın katılımcı ile 65 devlet başkanı bir araya gelecek. Türkiye’nin iş dünyası, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir önderliğinde güçlü bir temsil sergileyecek.

Ebru Özdemir ve Mühendislik ile İnşaat Sanayi Grubu

Ebru Özdemir, geçen yıl WEF bünyesindeki Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu başkanlığına getirilen ilk Türk şirket temsilcisi ve kadın lider olarak görevine devam ediyor. Başkanlığının ilk yılında gruba kazandırılan 6 yeni üye ile topluluğun etki alanı genişledi.

Özdemir liderliğindeki grup, inşaat, mühendislik, tasarım, çimento, su yönetimi ve yapı malzemeleri gibi sektör paydaşlarını kapsayan daha geniş bir yapı kurmayı hedefledi. Bu doğrultuda grubun adı "Yaşam Alanları ve Altyapı" (Built Environment and Infrastructure - BEI) olarak güncellendi. Yeni ismin resmi lansmanı 21 Ocaktaki Guvernörler Toplantısında gerçekleştirilecek.

Guvernörler Toplantısı ve KPMG iş birliği

Zirve kapsamında yapılacak Guvernörler Toplantısında ayrıca, sektörün geleceğine ışık tutacak önemli bir çalışmanın lansmanı yer alacak. Bu çalışma, KPMG iş birliğiyle hazırlanan ve küresel tedarik zincirlerinde dayanıklılığı ele alan raporu kapsıyor.

"Mühendis Kızlar" ve "Engineering Tomorrow" paneli

Limak, WEF tarafından akredite edilen oturumda iş dünyası liderlerini bir araya getirecek. WEF programına alınan "Engineering Tomorrow" başlıklı panel, geçen yıl düzenlenen ve kadınların STEM alanındaki katılımını ele alan oturumun devamı niteliğinde tasarlandı.

Ebru Özdemir, 20 Ocak Salı günü NEOM, Schneider Electric ve KPMGten üst düzey yöneticilerle birlikte panelde konuşacak. Panelde, yapay zekâ çağında kadınların STEM yetkinliklerini geliştirme stratejileri ve dijital uçurumların oluşmaması için kadınların süreçlere eşit dahil edilmesinin önemi vurgulanacak.

Avrasya oturumunda özel sektör temsilcisi

Aynı gün Özdemir, bölge liderlerinin katılacağı "Defining Europe and Eurasia’s Moment" başlıklı oturumda özel sektörü temsil edecek. Oturumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan da konuşmacı olarak yer alacak. Panelde, Avrupa ve Avrasya’nın ticaret, enerji ve stratejik bağlantı yollarındaki rolü ile iş dünyası ve yatırımlar açısından önemi ele alınacak.

Forbes Middle East oturumu: Türk mühendisliğinin deneyimi

22 Ocak Perşembe günü Forbes Middle East Hub tarafından düzenlenecek "Constructing the Future: Vision, Capital, and Execution" başlıklı panelde de konuşacak olan Özdemir, büyük ölçekli projelerde vizyoner liderlik, sermaye planlaması ve mühendislikte mükemmeliyetçilik konularını değerlendirecek.

"Dijital Uçurumdan Yatırım Getirisine" başlıklı makale

Zirveyle eş zamanlı olarak WEF’in resmi blogunda yayımlanan "Dijital Uçurumdan Yatırım Getirisine: Geleceğin İş Gücü Neden Kadınlara Emanet?" başlıklı makalede Ebru Özdemir, yapay zekânın önümüzdeki beş yılda küresel ölçekte işlerin %22sini dönüştüreceğini belirtiyor ve dijital dönüşümün kadınların sürece dahil edilmesiyle büyük bir fırsata dönüşeceğini vurguluyor.

EBRU ÖZDEMİR