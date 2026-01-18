Kars’ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 54 bin 850’ye Ulaştı

Aralık ayı itibariyle Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 850 oldu. Kent merkezindeki artan araç sayısı, park sorunu ve trafik yoğunluğunu beraberinde getiriyor.

Merkezde Yoğunluk ve Park Sorunu

Kent merkezinde özellikle iş saatlerinin başlangıç ve bitiş zamanlarında ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanırken, dar cadde ve sokaklarda park eden araçlar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Otopark kapasitesinin yetersizliği nedeniyle birçok sürücü araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kalıyor; bu durum hem trafiğin akışını olumsuz etkiliyor hem de zaman zaman kazalara davetiye çıkarıyor.

Vatandaşlar, özellikle kamu kurumlarının yoğun olduğu bölgelerde park yeri bulmakta güçlük çektiklerini belirterek yeni otopark alanları talep ediyor. Esnaf ise yol kenarı parkların ticareti olumsuz etkilediğini ve trafiği kilitlediğini ifade ediyor.

Bölgesel Sıralama (TUİK Verileri)

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Kars 54 bin 850 araçla bağlı iller arasında ilk sırada yer alıyor. Bölgede Kars’ı sırasıyla Iğdır 38 bin 754, Ağrı 36 bin 984 ve Ardahan 22 bin 289 izliyor.

Artan araç sayısı ile birlikte Kars’ta trafik düzenlemeleri, yeni otopark alanları ve alternatif ulaşım çözümleri önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacak.

