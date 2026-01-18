Kars’ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 54 bin 850’ye Ulaştı

Kars’ta Aralık ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 850’ye çıktı; artış park sorunları ve trafik yoğunluğunu beraberinde getirdi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:14
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:14
Kars’ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 54 bin 850’ye Ulaştı

Kars’ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 54 bin 850’ye Ulaştı

Aralık ayı itibariyle Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 850 oldu. Kent merkezindeki artan araç sayısı, park sorunu ve trafik yoğunluğunu beraberinde getiriyor.

Merkezde Yoğunluk ve Park Sorunu

Kent merkezinde özellikle iş saatlerinin başlangıç ve bitiş zamanlarında ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanırken, dar cadde ve sokaklarda park eden araçlar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Otopark kapasitesinin yetersizliği nedeniyle birçok sürücü araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kalıyor; bu durum hem trafiğin akışını olumsuz etkiliyor hem de zaman zaman kazalara davetiye çıkarıyor.

Vatandaşlar, özellikle kamu kurumlarının yoğun olduğu bölgelerde park yeri bulmakta güçlük çektiklerini belirterek yeni otopark alanları talep ediyor. Esnaf ise yol kenarı parkların ticareti olumsuz etkilediğini ve trafiği kilitlediğini ifade ediyor.

Bölgesel Sıralama (TUİK Verileri)

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Kars 54 bin 850 araçla bağlı iller arasında ilk sırada yer alıyor. Bölgede Kars’ı sırasıyla Iğdır 38 bin 754, Ağrı 36 bin 984 ve Ardahan 22 bin 289 izliyor.

Artan araç sayısı ile birlikte Kars’ta trafik düzenlemeleri, yeni otopark alanları ve alternatif ulaşım çözümleri önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacak.

KARS’TA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 54 BİN 850’YE ULAŞTI(KARS-İHA)

KARS’TA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 54 BİN 850’YE ULAŞTI(KARS-İHA)

KARS’TA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 54 BİN 850’YE ULAŞTI(KARS-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çarşamba'da Finans ve Reel Sektör İş Birliği Değerlendirildi
2
Kars’ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 54 bin 850’ye Ulaştı
3
Çukurova Havalimanı'ndan Erbil'e Direkt Uçuşlar 11 Mart'ta Başlıyor
4
Davos 56: Ebru Özdemir ve Türkiye’nin güçlü iş dünyası Davos’ta
5
Manisa OSB Başkanı Türek: BYD Fabrikası Başlamazsa Devlete Dolar Ödenecek
6
Traktör satışları 2025: Satışlar 50 bin 237’ye geriledi
7
KKYDP 16. Etap: Adana'da 4 Yatırımcıya 27 milyon 327 bin TL Hibe

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları