OYAK Çimento, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne Dahil Oldu

OYAK Çimento, BIST Sürdürülebilirlik Endeksleri'ne Seçildi

OYAK Çimento, Borsa İstanbul (BIST) tarafından oluşturulan ve kurumsal sürdürülebilirlik performansı yüksek şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne dâhil oldu.

Endeksin sağladığı avantaj

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ile Sürdürülebilirlik 25 Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketleri öne çıkarıyor. Bu yapı, ESG kriterleri doğrultusunda yatırım yapan yatırımcılar için güvenilir bir zemin sunarken, şirketlere sürdürülebilirlik çalışmalarını görünür kılıyor.

Yönetimden değerlendirmeler

OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CIMPOR Global CFO’su Eralp Tunçsoy:

"Küresel ölçekte CIMPOR ile birlikte yürüttüğü ortak çalışmaların ve Türkiye çimento sektörüne yön veren yatırımların bir sonucu olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olmamız, OYAK Çimento’nun sadece güçlü finansal performansının değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal sorumluluk alanındaki kararlılığının da somut bir göstergesi. Global çimento devi TCC Group Holding çatısı altında ‘Globalde Lokal Oyuncu’ vizyonumuzla, 2050 Net-Sıfır hedefimize yönelik attığımız yenilikçi adımlar, alternatif yakıt kullanımındaki liderliğimiz ve uluslararası standartlardaki raporlama başarımız, bizi sektörde farklılaştıran temel unsurlar. Bu başarı, tüm paydaşlarımıza olan uzun vadeli değer oluşturma taahhüdümüzü pekiştiriyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolculuğumuzda, tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın katkısıyla sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz."

OYAK Çimento CEO’su Murat Sela:

"Şirketimizin BIST Sürdürülebilirlik Endekslerine dahil edilmesi, OYAK Çimento olarak yıllardır büyük bir titizlikle yürüttüğümüz sürdürülebilirlik yolculuğumuzun en prestijli onaylarından biri. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında benimsediğimiz sorumlu iş anlayışımız ve uzun vadeli değer oluşturma hedefimiz doğrultusunda sürdürülebilirlik odağımızı tüm iş süreçlerimizin merkezinde tutmaya devam edeceğiz."

Sürdürülebilirlik yatırımları ve hedefler

OYAK Çimento, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle bütünleştirerek uzun vadeli değer yaratma stratejisiyle hareket ediyor. Grup, Türkiye çimento sektörünün öncülerinden olarak 2050 Net-Sıfır hedefini benimsemiş ve doğrulayan şirketler arasında yer alıyor.

Son iki yılda küresel çapta gerçekleştirilen yaklaşık 400 milyon euro tutarındaki sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarla hem çevresel etki azaltılmaya hem de uzun vadeli kârlılık artırılmaya çalışılıyor. Ayrıca şirket, 2024 itibarıyla kullanılan toplam ısıl enerjinin %28,6'sını alternatif yakıtlardan elde ederek Türkiye ortalamasının iki katından fazla bir oran yakaladı.

OYAK Çimento, 2024 yılında Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) çerçevesinde ilk raporlamasını gerçekleştirerek sürdürülebilirlik stratejilerini ve iklim risk yönetimi yaklaşımlarını ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde paylaşıyor.

