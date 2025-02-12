DAX 40 Endeksi 43 Günde 15 Rekor Kırdı

Almanya'da DAX 40 Endeksi Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

Almanya'nın önde gelen borsa endeksi olan DAX 40 Endeksi, 2023 yılının başından bu yana gösterdiği performansla dikkat çekiyor. ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ürünlerine yönelik vergi planına rağmen, endeks yükseliş trendini sürdürüyor. Yılbaşında 19.909 puandan başlayan DAX 40, 43 günde 15 kez rekor tazeleyerek yatırımcıların yüzünü güldürüyor.

Yükseliş Trendinin Sebepleri

DAX 40 Endeksi, 22.000 puan sınırını da geçerek dikkatleri üzerine çekti. Son 6 haftadır yükseliş trendinde olan endeks, 15 Ocak'tan bu yana sadece 2 gün düşüş gösterdi. Analistler, ABD'nin vergi planına ve bazı yatırımcıların kar satışlarına rağmen DAX 40'ın güçlü bir performans sergilediğini belirtiyor. Bu durumu destekleyen faktörler arasında bazı Alman şirketlerinin güçlü bilançoları ve yurt dışından gelen profesyonel yatırımcıların alımları yer alıyor.

Görüldüğü üzere, DAX 40 Endeksi, 2023 yılı itibarıyla yatırımcılar için umut verici bir trend sergiliyor; rekorlar kırmaya devam ediyor ve dikkatle izlenmesi gereken bir grafik izliyor.