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DeepSeek Kripto Para Piyasasında Düşüş Yarattı, Fed'in Faiz Kararı Merakla Bekleniyor

DeepSeek uygulamasının düşüşü sonrası kripto para piyasası sarsıldı, Fed'in faiz kararı yatırımcılar için kritik önemde.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:10
DeepSeek Kripto Para Piyasasında Düşüş Yarattı, Fed'in Faiz Kararı Merakla Bekleniyor

Kripto Piyasasında Derin Düşüş: DeepSeek'in Etkileri

Çin merkezli yapay zeka uygulaması DeepSeek'in kripto para piyasasında yarattığı düşüş, yatırımcıları ve piyasa analistlerini alarma geçirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı faiz kararının piyasadaki etkisi merak konusu oldu.

DeepSeek'in Düşüşe Yol Açan Nedenleri

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, DeepSeek'in geliştirilmesi, muadillerine göre daha düşük maliyetli hizmet sunmasıyla kripto para piyasasını olumsuz yönde etkiledi. Bu durum, batı merkezli teknoloji firmalarının hisselerinde de büyük kayıplara neden oldu.

Özellikle Nvidia gibi teknoloji devleri, kayıplarının bir kısmını geri kazansa da Bitcoin yüzde 5'in üzerinde değer kaybı yaşarken, diğer kripto para birimlerinde düşüş yüzde 15'e kadar ulaştı. Blokzincir temelli yapay zeka projeleri de bu kayıplardan olumsuz etkilendi.

Piyasa Değeri Düşüşü

Bu süreçte, kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 3.6 trilyon dolardan 3.3 trilyon dolara geriledi. Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, DeepSeek'in ChatGPT'ye önemli bir alternatif olarak ortaya çıktığını ve bu durumun kripto para piyasasındaki düşüşteki etkisine dikkat çekti.

Yapay Zeka ve Kripto Piyasası İlişkisi

Tufaner, yapay zeka teknolojilerinin kripto para piyasasındaki itici güçlerden biri olduğunu belirtiyor ve yapay zeka ile çip teknolojisindeki gelişmelerin kripto para piyasasını derinlemesine etkileyebileceğini vurguluyor.

Kar Realizasyonları ve Gelecek Beklentileri

Tufaner, ayrıca Donald Trump'ın başkanlık döneminde kripto dostu bir ekonomi yönetimi ile başlayan boğa piyasası beklentilerine değinerek, bu durumun da kar realizasyonlarına neden olduğunu ifade etti. DeepSeek gelişmesiyle birlikte, diğer yapay zeka projelerinin vereceği yanıtların önemli olacağını söyledi.

Fed'in Faiz Kararı Ne Getirecek?

Tufaner, Fed'in faiz kararının, kripto para piyasası üzerindeki kısa vadeli etkisinin sınırlı olacağını, zira faiz indirimi beklentisinin zaten fiyatlandığını ifade etti. Ancak, Fed Başkanı Powell'ın vereceği mesajların ve indirim döngüsünün sonlandırılacağına dair duruşun piyasa üzerinde etkili olacağını belirtiyor.

Kısacası, kripto para piyasasında belirsizlikler sürerken, yatırımcıların gözleri Fed'in alacağı kararlara çevrildi.

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