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Demiryolu Emniyet Yönetiminde Büyük Değişiklik Kriterleri Belirlendi

Demiryolu emniyet yönetim sisteminde büyük değişiklik karar kriterleri belirlendi ve tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:34
Demiryolu Emniyet Yönetiminde Büyük Değişiklik Kriterleri Belirlendi

Demiryolu Emniyet Yönetiminde Yeni Dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Demiryolu Emniyet Yönetim Sisteminde Büyük Değişiklik Karar Kriterlerine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ ile birlikte demiryolu emniyetini etkileyebilecek büyük değişiklikler için asgari karar kriterleri tespit edildi.

Değişiklik Kapsamı ve Tanımları

Tebliğe göre, demiryolu altyapısında, araçlarında, işletmesinde ve işletmecilerin organizasyonel yapılarındaki planlanan değişiklikler, "büyük değişiklik" olarak tanımlanıyor. Özellikle, demir yolu tren işletmecileri için yük taşımacılığından tehlikeli yük taşımacılığına veya yolcu taşımacılığına geçiş ile konvansiyonel tren işletiminden yüksek hızlı tren işletimine geçiş gibi değişiklikler, işletmesel büyük değişiklikler arasında sıralandı.

Bakım ve Modifikasyon Prosedürleri

Ayrıca, demiryolu aracında tip değişikliği ya da modifikasyon yapılması gibi durumlar ile mevcut bakım planlarında muayene ve bakım periyot aralıklarının uzatılması da bu kapsamda değerlendirildi.

Risk Yönetimi ve Denetleme Süreci

Büyük değişikliklerin planlanması, uygulanması ve yönetilmesi için Risk Değerlendirmesi İçin Ortak Emniyet Yöntemi ve Kılavuzunda belirlenen süreçler uygulanacak. Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, tebliğ doğrultusunda yürütülecek her türlü uygunluk değerlendirme faaliyetini denetlemekle yetkili kılındı.

Tebliğ, demir yolu altyapı ve tren işletmecileri ile bakımdan sorumlu kuruluşların faaliyetlerini kapsamaktadır.

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