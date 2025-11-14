DenizBank ve ENBD'den OYAK'a 400 Milyon Dolar Kredi

DenizBank ve ENBD, OYAK ile 400 milyon dolarlık ortak kredi anlaşması imzaladı

1 yıl ödemesiz, toplam 6 yıl vadeli finansman OYAK’ın büyüme hedeflerine yönlendirilecek

DenizBank, hissedarı Emirates NBD (ENBD) liderliğinde OYAK Grubu ile 1 yılı ödemesiz, toplam 6 yıl vadeli 400 milyon dolar tutarında ortak kredi (club loan) anlaşması imzaladı. OYAK Grubu ilgili kaynağı, krediyi sürdürülebilir büyüme hedeflerine yönelik stratejik yatırımların finansmanında kullanacak.

İşlem, DenizBank koordinatörlüğünde yürütüldü ve Körfez Bölgesi'nin en büyük bankalarından olan ENBD’nin Türkiye ekonomisine olan güvenini güçlü şekilde ortaya koydu. Aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen kurumlarından OYAK’ın uluslararası sermaye piyasalarındaki erişim gücünü teyit etti.

DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ sözleşme töreninde şu değerlendirmeyi yaptı: "OYAK Grubu, güçlü finansal yapısı ve uzun vadeli büyüme vizyonu ile ülkemizin en köklü kuruluşları arasında yer alıyor. Banka olarak Grup’un faaliyetlerini yurt içinde ve dışında destekleyerek Türkiye’ye sağladığı katma değeri artırması hedefindeyiz. Hem hissedarımız ENBD’nin hem bizim Türkiye’nin potansiyeline olan inancı tam. Hissedarımızın Türkiye’ye katkılarını artırarak sürdürme konusundaki kararlı yaklaşımı da motivasyonumuzu artırıyor. Bu işlem, OYAK’a duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğu gibi Bankamızın kurumsal finansman alanındaki lider konumunu ve uluslararası ağını ortaya koyması açısından da değerli. Ülkemize olan uzun vadeli taahhüdümüzü bu kredi plasmanı ile bir adım öteye taşıyor; OYAK’ın sürdürülebilir büyüme stratejisine katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz."

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ise şu ifadeleri kullandı: "DenizBank ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, OYAK’ın büyüme ve verimlilik odaklı yatırım stratejisinin önemli bir adımını oluşturuyor. Uzun yıllardır Türkiye’nin kalkınmasına katkı sunan sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Sağlanan bu kredi olanağıyla finansman yapımızı güçlendirirken, farklı sektörlerdeki faaliyetlerimizde verimliliği artıracak ve küresel rekabet gücümüzü pekiştirecek yatırımlara odaklanacağız. Bankanın ve hissedarı ENBD’nin ülkemize ve OYAK’a duyduğu güven, bizim de uzun vadeli hedeflerimize olan inancımızı güçlendiriyor. Türkiye ekonomisine değer katmaya, istihdamı ve üretimi artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz".

Anlaşma, hem bankacılık sektöründe kurumsal finansman kapasitesinin hem de uluslararası ortaklıkların Türkiye’ye olan güveninin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

OYAK GENEL MÜDÜRÜ MURAT YALÇINTAŞ VE DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ RECEP BAŞTUĞ