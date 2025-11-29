Denizli'de Ekim 2025: İhracat Arttı, İthalat Azaldı

Genel ticaret verileri açıklandı

2025 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Denizli'nin dış ticaretinde karşılaştırmalı değişim gözlendi. İthalatta gerileme yaşanırken, ihracatta artış kaydedildi.

Denizli verileri

Denizli'nin 2025 Ekim ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ithalatı yüzde 8,27 azalarak 193 milyon 502 bin dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ihracatı yüzde 8,41 artarak 416 milyon 993 bin dolar seviyesine yükseldi.

Türkiye geneli

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ülke genelinde 2025 Ekim ayında ihracat yüzde 2,0 artarak 23 milyar 941 milyon dolar, ithalat ise yüzde 7,2 artarak 31 milyar 521 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Veriler, bölgesel ve ulusal dış ticaret performansına ilişkin kıyaslama imkanı sunuyor ve Denizli'nin ihracat performansındaki artışın dikkat çektiğini gösteriyor.

