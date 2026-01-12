CarrefourSA, LEAD Network Türkiye Ocak Kahvaltısına Ev Sahipliği Yaptı

Etkinlik Detayları

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, perakende sektöründe çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekleyen LEAD Network Türkiye’nin Ocak ayı kahvaltı buluşmasını Kozyatağı CarrefourSA hiper mağazasında gerçekleştirdi. Etkinlik, Lezzet Arası restoranında verilen kahvaltı ile başladı ve LEAD Network Türkiye Başkanı Neslihan Nigiz Ulak’ın açılış konuşmasıyla sürdü.

Konuşmacılar ve Vurgu Noktaları

CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, etkinlikte çalışma hayatında kadın emeği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve perakendede dönüşümün önemine değindi. Konuşmasında "Doğrusu CarrefourSA’da" vizyonuyla kapsayıcı çalışma ortamını önceliklendirdiklerini belirtti.

Etkinliğin konuk konuşmacısı, Türk gastronomisinin duayen ismi ve Lezzet Arası danışmanı Vedat Başaran ise perakendenin gastronomiyle buluşması ve yeni nesil yaşam alanları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kozyatağı Mağazası ve Yenilenen Konsept

Sektörde 32 yılı dolduran Kozyatağı CarrefourSA hiper mağazasında düzenlenen etkinlikte mağazanın yenilenen yüzü ve bütünsel yaşam alanı konsepti katılımcılarla paylaşıldı.

CarrefourSA'nın Kadın İstihdamına Yaklaşımı

Kartallıoğlu, şirket içindeki kadın çalışan oranına dikkat çekerek: "Çalışanlarımızın yüzde 40’ını kadınlar oluşturuyor" dedi. Ayrıca, "15 bin kişilik dev bir aile olarak, şirketimizdeki kadın çalışan oranının yüzde 40 seviyesine ulaşmış olmasından büyük bir gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı ve kadın emeğini organizasyonun her seviyesinde desteklediklerini vurguladı.

Kartallıoğlu, WEP’s platformuna imza atan ilk şirket olma sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirterek: "İş hayatındaki cam tavanları ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." dedi ve perakendeyi gastronomi ve sosyal yaşam alanlarıyla buluşturan yatırımları; Lezzet Arası, Bonheur Coffee & Bakery, CarrefourSA Express ve PATiFOUR gibi konseptlerle örnekledi.

LEAD Network Türkiye'nin 2025 Stratejisi ve Çalışmaları

LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nigiz Ulak, açılış konuşmasında kuruluşun sekiz stratejik öncelik doğrultusunda 2025’te güçlü ve kapsayıcı bir etki oluşturduğunu aktardı. Ulak, aylık kahvaltı buluşmalarının üye bağlarını güçlendirdiğini; YenidenBiz iş birliğiyle 100 kadının yeniden istihdam yolculuğuna destek verildiğini ifade etti.

Ulak ayrıca Uluslararası İlişkiler, CEO Collective Action, Satış, NextGen, Akademi, Tedarik Zinciri ile Üye ve İletişim takımlarının yürüttüğü program ve iş birlikleriyle liderlik, mentorluk ve üniversite-iş dünyası bağlarının güçlendiğini belirtti. Bu ortak çalışma ile 2026’da daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir etki hedeflendiği vurgulandı.

Gastronominin Perakendede Stratejik Rolü

Şef, Araştırmacı ve Gastronomi Tarihçisi Vedat Başaran, Lezzet Arası’nın mutfak yaklaşımını ve mağaza deneyimiyle bütünleşen vizyonunu anlattı. "Gastronomist: Gelenekten Geleceğe" başlıklı konuşmasında gastronominin kültür, hafıza ve sürdürülebilirlikle kurduğu bağı vurguladı.

Başaran, CarrefourSA gibi büyük bir organizasyonun gastronomiye sahip çıkmasının nadir görülen bir yaklaşım olduğunu belirterek: "Türkiye’de bu vizyonun hayata geçirilmesi, Türk perakende anlayışının ne kadar ileri bir noktaya ulaştığını gösteriyor" dedi.

