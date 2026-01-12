Salihli’de Modern Sera Yatırımları Tarımı Güçlendiriyor

Kaymakam Ali Güldoğan, Salihli’de sera domatesi üreten işletmeyi ziyaret ederek modern sera yatırımlarının verimlilik ve istihdama katkısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:33
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:33
Kaymakam Ali Güldoğan serada incelemelerde bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde, yılın 12 ayı tarımsal üretimin gerçekleştirildiği bölgede Kaymakam Ali Güldoğan sera domatesi üreten bir işletmeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında işletme yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Güldoğan, üretim alanlarını dolaşıp sera faaliyetleri, üretim kapasitesi ve işletmenin istihdama sağladığı katkılar üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Güldoğan, tarımsal üretimin Salihli ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çekerek, özellikle modern sera yatırımlarının hem verimlilik hem de istihdam açısından büyük katkı sunduğunu belirtti. İşletme yetkilileri ve çalışanlara teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyarete İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yasak ile İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

