Denizli OSB Türkiye'nin 18. Yeşil OSB'si Oldu — Teknopark ve Yeni Yatırımlar

Denizli OSB Türkiye'nin 18. Yeşil OSB'si olarak geleceğin sanayisini inşa ediyor

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında, bölgenin çevre, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve teknoloji yatırımlarıyla öne çıktığını açıkladı. Baltalı, Denizli OSB'nin Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında Türkiye’nin 18’inci Yeşil OSB’si olduğunu belirterek, bu sertifikanın çevreye duyarlı üretim anlayışını, enerji verimliliği yatırımlarını, atıksu geri kazanımını, yenilenebilir enerji kullanımını ve karbon emisyonlarını azaltma çalışmalarını tescillediğini vurguladı.

Teknopark yatırımı: Bölgeyi teknoloji üssü yapacak adım

Baltalı, OSB bünyesinde Türkiye’nin 104’üncü Teknoparkını kurduklarını söyledi. Bölgenin yaklaşık 30 bin çalışanı ve yıllık 1 milyar dolar ihracat hacmiyle güçlü bir sanayi altyapısına sahip olduğunu hatırlatan Baltalı, 2 Ocak 2026 itibarıyla inşaatına başlanan Teknoparkın 15 ayda tamamlanmasını ve 2027 yılının ilk çeyreğinde ilk yatırımcıları ağırlamayı hedeflediklerini belirtti. Proje; Pamukkale Üniversitesi, Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası, DENİB ve DOSAV iş birliğiyle hayata geçiriliyor. İhale bedeli 255 Milyon TL olarak açıklandı.

Arıtma tesisi: Suyun her damlası geleceğe yatırım

Çevre yatırımları kapsamında Baltalı, Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilen 30.000 m/gün kapasiteli İleri Biyolojik ve Kimyasal Atıksu Arıtma Tesisi yatırımının sürdüğünü aktardı. Proje için 15.612.000 Euro bedelle sözleşme imzalandığını ve inşaata 27 Mayıs 2025'te başlandığını söyledi. Bugün itibarıyla inşaatın yüzde 40'ının tamamlandığını ve tesisin 2027 Kasım'da devreye alınmasının planlandığını bildirdi. Ayrıca arıtılmış atıksuyun geri kazanımını sağlayan proje ile suyun yeniden kullanımı ve kuraklıkla mücadeleye katkı sağlanacağı, pilot geri kazanım tesisinin başarıyla devreye alındığı ifade edildi.

Yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımları

Enerji alanında Denizli OSB'nin halihazırda 77,08 MW GES kurulu gücüyle Türkiye'de ilk 10 OSB arasında yer aldığı kaydedildi. Yeni Dünya Bankası finansmanlı GES projesiyle ilave 2.674 kWp kurulu güce ulaşılması hedefleniyor. Proje 35.241 m alanda, 1.104.000 Euro yatırım bedeliyle gerçekleştirilecek. Ayrıca GES destekli elektrikli araç şarj istasyonu hizmete sunuldu. Baltalı, bu yatırımlarla hem karbon ayak izinin azaltıldığını hem de sanayicilerin enerji maliyetlerinin düşürüldüğünü belirtti.

Altyapı yatırımları kapsamında TEİAŞ’a ait enerji nakil hatlarının 2026 yılında yer altına alınması planlanıyor. İçme suyu için hayata geçirilen Reverse Osmoz Sistemi ile çevresel fayda ve işletme tasarrufu sağlandığı bildirildi. Yönetim Kurulu kararlarıyla sanayicilere yüzde 17 elektrik maliyet avantajı sağlandığı vurgulandı.

Sağlık ve sosyal hizmetlerde güçlendirme

Baltalı, çalışanların yaşam kalitesini artırmak amacıyla PAÜ OSB Polikliniği'nin gündüz hastanesine dönüştürüleceğini söyledi. Proje kapsamında branş sayılarının artırılması, 24 saat acil servis, laboratuvar kurulumu ve yeni tıbbi cihaz yatırımları ile sağlık hizmetlerinin güçlendirileceği ifade edildi.

Toplantı ve katılımcılar

Toplantıya Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, Mehmet Çalışkan, İsmail Aslan ve Bölge Müdürü Ahmet Taş ev sahipliği yaptı. Etkinliğe ayrıca Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) Başkanı Osman Nuri Boyacı ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Denizli OSB yönetimi, açıklamalarında bölgenin ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğini artıracak yatırımları önceliklendirdiklerini ve bu projelerle bölgeyi geleceğin sanayi merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

