Depoları 00.00'dan sonra dolduran yaşadı! Akaryakıta büyük indirim geliyor

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AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELİYOR

Bu sefer araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haberler geldi. Motorin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde 1 TL 17 kuruş indirim yapılırken LPD fiyatlarına da gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 1 TL 64 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.





İndirim sonrasında İstanbul'da LPG 20.83 TL, Ankara'da 20.73 TL, İzmir'de 20.37 TL'den satılacak. Güncel olarak benzin ve motorin fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor.