Bist 100
10.276,88 0%
DOLAR
32,34 -0,07%
EURO
34,88 0,06%
ALTIN
2.378,64 -0,26%

Depoları 00.00'dan sonra dolduran yaşadı! Akaryakıta büyük indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına bu tarihte indirim geliyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.05.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 23:37
Depoları 00.00'dan sonra dolduran yaşadı! Akaryakıta büyük indirim geliyor

Akaryakıt alışverişlerinizi bu tarihe saklayın! Fiyatlar düşüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELİYOR

Bu sefer araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haberler geldi. Motorin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde 1 TL 17 kuruş indirim yapılırken LPD fiyatlarına da gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 1 TL 64 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

lpg fiyatlarına indirim

 İndirim sonrasında İstanbul'da LPG 20.83 TL, Ankara'da 20.73 TL, İzmir'de 20.37 TL'den satılacak. Güncel olarak benzin ve motorin fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor. 

İLGİLİ HABERLER

Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

THY kadın erkek kabin memuru alımı! Asgari ücretin üç katı maaşla iş fırsatı!

Emeklinin gözünde şimşek çaktıran 12.000 TL ek ödeme! Bakanlık gece yarısı onayladı

Anneler Günü hediyeniz Halkbank'tan: Banka kolları sıvadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
6
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak
7
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi

Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Depoları 00.00'dan sonra dolduran yaşadı! Akaryakıta büyük indirim geliyor

Göz altı morluklarını silgi gibi silen mucize yağ! Genetik morluklar bile silinip gidecek

Anneler Günü hediyeniz Halkbank'tan: Banka kolları sıvadı

İhtiyaç sahibi ailelere tek seferlik 3.504 TL yardım! e-Devlet başvuru ekranı açıldı

Paranızı kat be kat katlayacak formül: 22.644 TL kazanç imkanı sunuluyor

Akbank'tan bal gibi promosyon müjdesi! Maaşı 10-15-20.000 TL olan emekli hemen başvursun!

81 ile kara haber tez ulaştı! Bir gecede 150 TL birden zam geldi!

Yüksek limit var, faiz yok! İş Bankası faizsiz kredi musluğunu açtı

Emeklinin gözünde şimşek çaktıran 12.000 TL ek ödeme! Bakanlık gece yarısı onayladı

Eşinden habersiz bunu yapanlar yandı! Hem eşsiz hem parasız kalabilirler!

THY kadın erkek kabin memuru alımı! Asgari ücretin üç katı maaşla iş fırsatı!