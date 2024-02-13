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Depoları doldurmak için o tarihi bekleyin! Araç sahiplerine bayram ettirecek akaryakıt indirimi geliyor

Araç sahiplerine müjde indirim gelecek....

Yayın Tarihi: 13.02.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 14:06
Depoları doldurmak için o tarihi bekleyin! Araç sahiplerine bayram ettirecek akaryakıt indirimi geliyor

ARAÇ SAHİPLERİNE İYİ HABER. DÜŞECEK….

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve krizlerden dolayı bir fırlayan petrol fiyatlarında indirim bekleniyor. Son dönemde oldukça yükselen brent petrol fiyatları 80 doların altına inmeyi başardı. Bu da akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Ancak ibrede indirimi görmeyen araç sahipleri de karaları bağlamıştı ki sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu hafta indirim yolda… İşte detaylar….

akaryakıt

UZMANLAR AÇIKLADI

Orta Doğu'da petrol krizi halen devam ederken bu krizlerde dünya petrol piyasasının fiyatlanmasına neden oluyor. Doların hızla yükselmesi ve krizin sürmesi akaryakıt fiyatlarının da artmasına neden olmuştu. Sektör kaynakları da önümüzdeki günlerde indirim haberi verileceğini dillendiriyor. Benzinin litre fiyatının 40 lirayı aşması ve motorin ve lpg nin de iyice zamlanmasından sonra indirim geleceği konuşuluyor. Şuan için akatyakıt fiyatlarındaki son durum şöyle….

- İstanbul Anadolu yakası: Benzin 39.26 TL, motorin 41.61 TL, LPG 20.28 TL

- İstanbul Avrupa yakası: Benzin 39.35 TL, motorin 41.68 TL, LPG 19.70 TL

- Ankara: Benzin 40 TL, motorin 42.41 TL, LPG 20.15 TL

- İzmir: Benzin 40.27 TL, motorin 42.62 TL, LPG 19.80 TL

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