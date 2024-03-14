Bist 100
8.926,91 0%
DOLAR
32,13 0,26%
EURO
35,27 0,19%
ALTIN
2.230,04 -0,01%

Depoları fulleyin! Akaryakıta bu gece yarısı okkalı zam geliyor!

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarında bu gece yarısı itibarıyla büyük bir artış bekleniyor

Yayın Tarihi: 14.03.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 11:01
Depoları fulleyin! Akaryakıta bu gece yarısı okkalı zam geliyor!

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük Artış Bekleniyor

Gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında önemli bir artış yaşanması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre, benzinin litresi 1,60 TL'ye, motorinin litresi ise 1,25 TL'ye kadar zam yapılacak.

Akaryakıt sektöründe fiyatlar sürekli değişim gösterirken, sürücüler son durumu yakından takip ediyor. Küresel ölçekte petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme Türkiye'deki fiyatların düşüşünü sınırlarken, sektör kaynakları 15 Mart 2024 tarihinden itibaren büyük bir zam beklediklerini açıkladı.

Verilen bilgilere göre, bu gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında büyük bir artış olacak. Eğer herhangi bir değişiklik yapılmazsa, 15 Mart itibarıyla benzinin litresi 1,60 TL'ye, motorinin litresi ise 1,25 TL'ye yükselecek.

Buna göre, İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 42,13 TL'ye, dizelin ise 42,02 TL'ye kadar çıkacak. Anadolu yakasında ise benzinin litre fiyatı 42,04 TL, dizelin ise 41,95 TL olması bekleniyor

İLGİLİ HABERLER

Bu tarifle pırasa sevmeyen kalmayacak! Çıtır çıtır pırasalı börek tarifi

Bu tarifle pırasa sevmeyen kalmayacak! Çıtır çıtır pırasalı börek tarifi

Az önce duyuruldu! 70 TL'den 130 TL'ye yükseltildi

Az önce duyuruldu! 70 TL'den 130 TL'ye yükseltildi

Elinde altını olan derhal bunu yapsın! Ünlü ekonomist altını olana altın öneriyi verdi

Elinde altını olan derhal bunu yapsın! Ünlü ekonomist altını olana altın öneriyi verdi

Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!

Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Depoları fulleyin! Akaryakıta bu gece yarısı okkalı zam geliyor!
2
Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!
3
İki zincir marketten Ramazan kolisi indirimi! Fiyatı duyan koli koli stok yapıyor
4
Bunu yapmayanın doğalgaz faturası yarı yarıya düşüyor! Düşük fatura ödemenin kolay yolu
5
Kimliğini alan İş Bankası'na koşacak! 5 güne özel bomba kampanya başlatıldı
6
Ev sahipleri bu detayı bilmiyor! Daha az vergi ödemenin formülü açığa çıktı!
7
Enflasyonla Mücadelede Kredi ve Kredi Kartlarına Yönelik Beklenen Düzenlemeler Netleşti

Uçuşa geçen gram altına İslam Memiş freni! Düşeceği rakamı ve tarihi ilk kez açıkladı

Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!

İki zincir marketten Ramazan kolisi indirimi! Fiyatı duyan koli koli stok yapıyor

Telefon kilidinizi açma şekliniz zekanızı ele veriyor! Böyle açanlara kötü haber!

17 gün içinde bu işlem yapmayan emekli hapı yuttu: Bayram ikramiyesinden mahrum kalacak

Memur, çalışan, taşeron... Herkese promosyon: 30.000 TL- 25.000 TL ödeniyor

Elinde altını olan derhal bunu yapsın! Ünlü ekonomist altını olana altın öneriyi verdi

TÜVTÜRK açıkladı: Yeniden Değerleme Oranında zam yapıldı

O bankanın müşterilerine 31 Mart duyurusu! Bunu yapanın 750 TL'si cebinde kalacak

Bunu yapmayanın doğalgaz faturası yarı yarıya düşüyor! Düşük fatura ödemenin kolay yolu

Bu tarifle pırasa sevmeyen kalmayacak! Çıtır çıtır pırasalı börek tarifi

Az önce duyuruldu! 70 TL'den 130 TL'ye yükseltildi