Depoları fulleyin! Akaryakıta bu gece yarısı okkalı zam geliyor!

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük Artış Bekleniyor

Gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında önemli bir artış yaşanması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre, benzinin litresi 1,60 TL'ye, motorinin litresi ise 1,25 TL'ye kadar zam yapılacak.

Akaryakıt sektöründe fiyatlar sürekli değişim gösterirken, sürücüler son durumu yakından takip ediyor. Küresel ölçekte petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme Türkiye'deki fiyatların düşüşünü sınırlarken, sektör kaynakları 15 Mart 2024 tarihinden itibaren büyük bir zam beklediklerini açıkladı.

Verilen bilgilere göre, bu gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında büyük bir artış olacak. Eğer herhangi bir değişiklik yapılmazsa, 15 Mart itibarıyla benzinin litresi 1,60 TL'ye, motorinin litresi ise 1,25 TL'ye yükselecek.

Buna göre, İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 42,13 TL'ye, dizelin ise 42,02 TL'ye kadar çıkacak. Anadolu yakasında ise benzinin litre fiyatı 42,04 TL, dizelin ise 41,95 TL olması bekleniyor