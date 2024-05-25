Deprem bölgesi için vergi borçlarına yeniden yapılandırma kararı Resmi Gazete’de

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’da yaşanan depremlerden yoğun şekilde etkilenen 5 ilde, vergi mükellefleri ‘mücbir sebep’ kapsamında yer alıyor. Bu 5 il arasında Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayan mükelleflerin borçları için başvurular ve peşin ödeme dahil ilk taksit ödemeleri 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Mücbir sebep yüzünden 6 şubat ve 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında ödenemeyen taksitlerin ilki için ödeme süresi, mücbir sebep halinin bitmiş olduğu tarihi izleyen ay olarak belirlendi. Sonraki taksitlerin ödeme süreleri ise bu ayı takip eden aylık dönemler halinde en çok 12 aya kadar uzatıldı.

Resmi Gazete’de yer alan bir başka düzenleme ise terör mağdurları ile ilgili oldu. Karara göre, terör nedeniyle ortaya çıkan zararların karşılanması konusunda yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi 1 yıla uzatıldı.