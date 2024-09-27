Deprem Bölgesinde Yeni Robotik Kodlama Sınıfı

TREDER, Malatya'da Robotik Kodlama Sınıfı Kurdu

Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER), deprem bölgesine verdiği desteklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Hatay'daki başarılı projelerinin ardından şimdi de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde robotik kodlama sınıfı kurarak eğitim imkanlarını artırmayı hedefliyor.

Törene Katılan İsimler

Açılış törenine, Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlhami Temur, TREDER Başkanı Yalçın Şentürk, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Alaçam ve Doğanşehir Fen Lisesi Müdürü İbrahim Başaran gibi birçok önemli isim katıldı.

TREDER Başkanı Yalçın Şentürk'ün Açıklamaları

TREDER Başkanı Yalçın Şentürk, dayanışmanın önemine değinerek, "Ekonomide sanayi alanında ilerlemek istiyorsak gençlerimize yatırım yapmalıyız. Açtığımız bu robotik kodlama sınıfı, gençlerimizin geleceğine ışık tutacak umarım," dedi.

Doğanşehir Fen Lisesi Müdürü İbrahim Başaran'ın Vurgusu

Doğanşehir Fen Lisesi Müdürü İbrahim Başaran ise eğitimlerde uzay ve bilim çağına yönelik nesiller yetiştirmeye odaklandıklarını belirtti. Başaran, TREDER’in katkılarıyla kazandıkları robotik kodlama atölyesinin, ilçedeki tüm öğrencilere sunulacak olmasının önemine dikkat çekti. "Sivil toplum kuruluşlarının desteği, projelerimizde daha güçlü olmamızı sağlıyor," diye ekledi.

Sorunun Çözümünde Dayanışma

Deprem felaketinin ardından yapılan bu tür projeler, gençlere geleceğin teknolojilerine yönelmeleri adına fırsatlar sunmak amacı taşıyor. TREDER, böylece eğitim alanında yaptığı katkıları ile topluma örnek olmaya devam ediyor.