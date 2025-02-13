Depremzedelerin İhracatı Yeniden Yükseliyor: 2024'te 24,2 Milyar Dolar

İhracatta Toparlanma Süreci

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler, Türkiye'nin güneydoğusunda birçok ili etkilemişti. Ancak, bu 11 ilin toplam mal ve hizmet ihracatı 2024 yılında %5,4 artış göstererek 24,2 milyar dolara ulaştı.

Destek ve Teşviklerin Önemi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu'na göre, 2023'te bu illerin ihracatı 2022'ye kıyasla %11,6 oranında azalmış ve toplamda 22 milyar 991 milyon dolar seviyesine gerilemişti.

Ancak, özellikle devlet destekleri ve teşvikleri sayesinde bu bölgenin ekonomik faaliyetleri hız kazandı. Böylece 2024'te bu illerin ihracatındaki artış, ekonomi için umut verici bir gösterge oldu.

İllere Göre İhracat Verileri

Gaziantep, 2024 yılında 9 milyar 166 milyon dolar ile en çok ihracat yapan il olurken, bunu Hatay (5 milyar 659 milyon dolar) ve Adana (4 milyar 372 milyon dolar) takip etti. Diğer yandan, Kilis, Elazığ ve Diyarbakır’ın ihracatında ise düşüş kaydedildi.

Detaylı Veriler:

2022-2024 Dönemi İhracat Verileri (milyon dolar):

Kilis: 203 - 148 - 146

Adıyaman: 210 - 131 - 181

Elazığ: 429 - 336 - 272

Diyarbakır: 485 - 358 - 331

Şanlıurfa: 455 - 429 - 507

Malatya: 908 - 820 - 820

Kahramanmaraş: 1.774 - 1.208 - 1.383

Osmaniye: 1.956 - 1.239 - 1.400

Adana: 4.432 - 4.122 - 4.372

Hatay: 5.856 - 5.097 - 5.659

Gaziantep: 9.296 - 9.103 - 9.166

Toplam: 26.004 - 22.991 - 24.237

Bu veriler, depremler sonrası ekonominin nasıl toparlandığını ve bu illerin yeniden güçlenme sürecine girdiğini açıkça gösteriyor.