Derin Miras Projesi Düsseldorf'ta Tanıtıldı: Çanakkale Batıkları Korunacak

Derin Miras Projesi Düsseldorf'ta Tanıtıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK A.Ş.) arasında imzalanan protokol ile Çanakkale Boğazındaki tarihi savaş gemisi batıklarının korunması ve dalış turizmine kazandırılması için yeni bir dönem başlıyor.

Proje, dünyanın önde gelen yat ve su sporları fuarlarından Boot Düsseldorf'ta tanıtıldı. Etkinlik, dünyanın önde gelen sualtı fotoğrafçılarından İsveçli Alex Dawsonın sunumuyla başladı; "Derin Miras" tanıtım videosu gösterildi ve Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul bir konuşma yaptı. Protokol, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu CFO'su Murat Sarıkayanın katılımıyla imzalandı.

Katodik koruma ve çevresel hedefler

Derin Miras projesi, batıkların katodik koruma teknolojisi ile korozyondan korunmasını sağlayacak. Bu yöntem sayesinde korozyonla açığa çıkan ağır metallerin karbon salınımları önlenecek ve batıklar yapay resif oluşturarak biyolojik çeşitlilik için yaşam alanı sağlayacak. Çevre dostu bir koruma yöntemi olan katodik koruma kapsamında batıklara boya veya benzeri müdahaleler yapılmayacak; elektrokimyasal koruma yöntemi ile batıkların yanlarına konacak özel cihazlar (galvaniz anot) sayesinde batıklar katot haline getirilerek korozyon durdurulacak. Projenin yalnızca teknik bir çözüm değil; aynı zamanda geçmişe saygı, çevreye duyarlılık, ekonomiye katkı ve gelecek nesillere yatırım olduğu vurgulanıyor.

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı hedefi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Boğazı'ndaki 27 adet batık ve 2 adet resif olmak üzere 29 farklı noktayı dalış sporuna açmış; Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nı dünyanın önde gelen dalış merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflemişti. "Derin Miras" projesinin, uluslararası dalış turizmi için çekici bir destinasyon oluşturarak yerel ekonomiye önemli katkı sağlayacağı, aynı zamanda batıkların sualtı tarihi ve bilimsel araştırmalar için özel bir laboratuvar görevi göreceği belirtiliyor.

Yetkililerin değerlendirmeleri

İsmail Kaşdemir projenin önemini şu sözlerle ifade etti: "Çanakkale Boğazı’nın derinliklerinde yer alan savaş gemisi batıkları, yalnızca milletimizin değil, insanlık tarihinin ortak hafızasını taşıyan eşsiz kültürel miras unsurlarıdır. Derin Miras, Çanakkale’nin derinliklerindeki ortak insanlık mirasını bilimsel koruma ve sürdürülebilirlik anlayışıyla geleceğe taşıyan evrensel bir sorumluluk projesidir. Bu anlayışla hayata geçirilen proje, kültürel mirasın korunmasını çevresel duyarlılık, bilimsel yöntemler ve uluslararası normlarla uyumlu bir anlayışla ele almakta, su altı kültürel mirasının barış, iş birliği ve ortak değerler temelinde yaşatılmasına katkı sunmaktadır. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı ile birlikte Tarihi Alan, dünyanın en büyük açık hava müzesini inşa etme yolunda önemli bir adım daha atmıştır. Bu vesile ile dünyanın her bölgesindeki dalış sporu meraklılarına seslenmek istiyorum. Dünya tarihinin seyrini değiştiren Çanakkale Savaşı’na su altında tanık olmak için sizleri tarihin derinliklerine, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nı keşfetmeye davet ediyorum. Bu evrensel sorumluluk projesinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu’nun stratejik ortağımız olması hem tarihî mirasımızı koruma hem de sürdürülebilir turizm vizyonumuzu hayata geçirme kararlılığımızı güçlendirmiştir."

Murat Sarıkaya ise şunları söyledi: "Bugün Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile her yönüyle gurur duyduğumuz bir iş birliğine imza atıyoruz. Bu proje ile tarihî değerlerimizi korumanın yanı sıra Çanakkale Boğazı’nın biyolojik çeşitliliğinin ve Çanakkale’nin sürdürülebilir turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sağlamayı hedeiyoruz. Derin Miras, uzun yıllar boyunca içinde bulunacağımız ve sahipleneceğimiz bir proje olacak. Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü uluslararası nansman yapısı ve güçlü sürdürülebilirlik vizyonu nedeniyle çevresel ve sosyal açıdan çok yüksek standartlara sahip. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz 321 çevresel ve sosyal proje ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeeri’ne ve döngüsel ekonomiye katkımız sayesinde Birleşmiş Milletler tarafından birincilik ödülüne layık görülmüştük. Derin Miras projesi de ‘iyi bir komşu olma’ sürdürülebilirlik vizyonumuzun kalıcı bir parçası olacak"

(SOLDAN SAĞA) TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÜSSELDORF BAŞKONSOLOSU ALİ İHSAN İZBUL, ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANI İSMAİL KAŞDEMİR, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VE OTOYOLU CFO'SU MURAT SARIKAYA