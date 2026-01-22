Sivas’ta Konut Satışları 2025'te %29,3 Arttı — 11.047 Konut

TÜİK verilerine göre Sivas’ta 2025'te konut satışları %29,3 artarak 11.047'ye yükseldi; 1.295 ipotekli, 9.752 diğer satışlar.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 11:41
Sivas’ta Konut Satışları 2025'te %29,3 Arttı — 11.047 Konut

Sivas’ta konut satışları 2025’te hızlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ilişkin konut satışı verilerini açıkladı.

Sivas’ta 2024 yılında 8.545 konut satılırken, 2025 yılında bu sayı 11.047 oldu.

Konutların 1.295'ini ipotekli satışlar, 9.752'sini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

İlk satış ve ikinci el dağılımı

TÜİK; ilk satış, ikinci el ayrımına göre de verileri paylaştı. Sivas’ta 2025'te satılan 11.047 konutun 4.700'ünü ilk el satışlar, 6.347'sini ikinci el satışlar oluşturdu.

Sonuç olarak kentte satılan konut sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %29,3 oranında arttı.

