Ula'da zeytin ve ceviz fidanı desteği — 'Her Kapıda Bir Fidan'

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Her Kapıda Bir Fidan' projesiyle Ula'da üreticilere zeytin ve ceviz fidanı dağıtıldı; toplam 159 bin fidan üreticilerle buluştu.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:01
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:01
Ula'da zeytin ve ceviz fidanı desteği — 'Her Kapıda Bir Fidan'

Ula'da zeytin ve ceviz fidanı desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Her Kapıda Bir Fidan' projesiyle üreticilerin yanında

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Her Kapıda Bir Fidan' Projesi kapsamında Ula'da zeytin ve ceviz fidanları talep eden üreticilerle bir araya geldi.

Proje, kırsal alanlarda üretim kültürünü güçlendirmek ve uzun vadeli, katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. İklim değişikliğine dayanıklı ve bölgeye uygun türlerle yeşil dokunun artırılması ve aile ekonomisine ek gelir sağlayacak sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Zeytin ve ceviz fidanları ile hem tarımsal çeşitliliğin artması hem de gelecek nesillere üretken ve yeşil bir çevre bırakılması hedeflenirken, bu seferki dağıtım Ula’da gerçekleşti. Böylece toplamda bin 412 üreticiye, 104 bin adet zeytin ve 55 bin adet ceviz fidanı olmak üzere 159 bin adet fidan üreticilerle buluşturuldu.

Gökçe Mahallesi sakinlerinden Mehmet Gönen de verilen desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çiftçilere verdiği katkılardan dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, "Zeytin ve ceviz, bölgemizin iklimine ve toprak yapısına uygun, uzun ömürlü ve yüksek katma değerli ürünlerdir. Bu fidanlarla amacımız kırsalda üretim kültürünü güçlendirmek, aile ekonomilerine katkı sağlamak, tarımsal çeşitliliği arttırmak ve iklim değişikliğine daha dirençli bir tarım yapısını desteklemektir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tarımı yalnızca bugünün ihtiyacı olarak değil, geleceğin stratejik alanı olarak görüyoruz. Üreticimizin yanında olmaya, toprağı desteklemeye ve doğayla uyumlu projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ‘Her Kapıda Bir Fidan’ Projesi'nin kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Muğla’nın bereketli topraklarında üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticinin emeğini desteklemek ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir tarım yapısı oluşturmak için projenin hem yeşil dokuyu güçlendirdiğini hem de aile ekonomilerine uzun vadeli katkı sağlayacak ürünleri yaygınlaştırdığını açıkladı.

