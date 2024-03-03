Dev proje duyuruldu! O şartı sağlayan gençlere 100.000 TL nakit destek sunulacak

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, gençlerle buluştuğu bir etkinlikte önemli projelerini açıkladı. Genç girişimcilere sağlanacak destekle ilgili konuşan Kurum, "İlk işini kuracak gençlerimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz" dedi.

İstanbul'un kaynaklarını doğru kullanmanın şehrin kendi kendine yetebilmesi için kritik olduğunu belirten Kurum, "İstanbul, sadece kendi sınırları içinde değil, 81 ilde iz bırakan bir şehir. Bu nedenle kaynaklarımızı doğru ve etkili bir şekilde kullanarak şehrimizi daha ileri taşımak istiyoruz. Bu hedefe, doğru insanlarla ve liyakatli kadrolarla çalışarak ulaşacağız" ifadelerini kullandı.





Ayrıca, İstanbul'un deprem riski taşıyan bir şehir olduğuna dikkat çeken Murat Kurum, "Bu deprem şehrinde öncelikle depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Deprem dönüşüm projeleriyle şehri güvenli hale getireceğiz. Bağcılar'da liderlik yaptığımız 3 dönüşüm projesiyle bu konudaki tecrübemizi de ortaya koyuyoruz" şeklinde konuştu.

Kurum'un genç girişimcilere yönelik sermaye desteği ve İstanbul'un güvenliğini sağlamaya yönelik taahhütleri, seçim öncesi önemli bir vaat olarak öne çıkarken, projelerin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise merakla bekleniyor.