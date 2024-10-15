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Devlet, 5 Milyon Lira Üzerindeki Vergi Borcu Olanları Açıkladı

Devlet, 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu olan mükelleflerin listesini açıklamaya başladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 09:59
Devlet, 5 Milyon Lira Üzerindeki Vergi Borcu Olanları Açıkladı

Devletten Vergi Borcu Açıklaması

Bugünden itibaren, devletin vergi daireleri, 5 milyon lira ve üzerinde kesinleşmiş vergi borcu ve cezası olan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşmaya başlayacaktır.

Liste Nasıl Hazırlanacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamalara göre, her bir vergi dairesi, 30 Eylül itibarıyla vadesi geçmiş olan ve 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde kesinleşen vergi ve cezaları göz önünde bulunduracaktır.

Yayın Tarihleri

Mükelleflerin isimleri, 15-31 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde ilan edilecektir. GİB ise bu listeleri 1-15 Kasım tarihlerinde internet üzerinden paylaşacaktır.

Kimler Listede Yer Almayacak?

Belediye Kanunu çerçevesinde takas ve mahsuba başvuruları kabul edilen mükellefler, 31 Aralık 2004 ve öncesine ait borçları olan büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı kuruluşlar listede yer almayacaktır.

Depremzedeler İçin Özel Durum

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde, deprem tarihi itibarıyla vergi kaydı bulunan mükellefler de bu açıklamanın dışında kalmaktadır.

Biliyoruz ki vergi, vatandaşın devlete katkısıdır. Bu nedenle, borçların zamanında ödenmesi büyük önem taşıyor.

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