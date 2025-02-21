Devlet Başkanlarının İsimleriyle Çıkarılan Kripto Paralarda Tartışmalar Derinleşiyor

Kripto piyasasında devlet başkanlarıyla bağlantılı paralardaki düşüşler, yatırımcı kayıplarını ve tartışmaları artırdı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:03
Devlet Başkanlarının İsimleriyle Çıkarılan Kripto Paralarda Tartışmalar Derinleşiyor

Kripto Paralarda Devlet Başkanlarının Rolü Tartışma Konusu

Son günlerde kripto para piyasasında 'Trump', 'Melania' ve 'Libra' gibi isimlerle piyasaya sürülen projeler, birçok yatırımcıyı mağdur etti. Devlet başkanları tarafından tanıtılan bu projeler ile ilgili tartışmalar hız kazandı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, özellikle son haftalarda devlet başkanlarıyla ilişkili kripto paralar dikkat çekici bir hızla yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, kripto paralara yönelik yaptığı olumlu açıklamalarla ilk adımı atan isim oldu. Kendi sosyal medya platformlarından tanıttığı 'Trump' isimli kripto para projesi, başlangıçta büyük bir ilgiyle karşılandı ve piyasa değeri 15 milyar dolara ulaşırken, ardından hızlı bir düşüş yaşadı.

Bunun akabinde Melania Trump adına çıkarılan 'Melania' isimli proje, 2 milyar dolara kadar yükseldi fakat %80'lik bir değer kaybı yaşayarak yatırımcıların kayıplarına yol açtı.

Milei'nin Sosyal Medya Paylaşımı ve Sonuçları

Trump ailesi adına çıkarılan projelerin ardından Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medya hesabından 'Libra' adlı bir projeye dair paylaşımlarda bulundu. Milei, Arjantin ekonomisinin büyümesini teşvik etmek amacıyla bahsettiği bu proje, kısa süre içinde büyük bir ilgi gördü ve ardından hızlı bir gerileme yaşandı. Bilanço kayıpları yaşayan yatırımcılar, bazı ülkelerde yasal süreçlere başlattı.

Milei'nin paylaşımını silmesinin ardından, blokzincir verilerini araştıran analistler, ortaya çıkan 8 cüzdanın 100 milyon dolardan fazla kar elde ettiğini tespit etti. Bu durum, yatırımcıların güvenini zedeliyor ve dolandırıcılık suçlamalarını beraberinde getiriyor.

Uzman Görüşleri: Yatırımcılar Dikkatli Olmalı

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi Ismail Hakkı Polat, söz konusu kripto paraların spekülatif varlıklar olduğunu vurguladı. Polat, "Bu projeler, ülkenin elit kesimi üzerinden spekülasyona yöneldiği için, yatırımcıların beklentileri de bu güçle ilgili oluyor. Düşüş ve yükseliş tahminleri yanıltıcı olabilir," dedi.

Blokzincir ve Kripto Varlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Evren Kılıç ise, bu paralara dair yapılan paylaşımların doğrudan ilgili oldukları anlamına gelmediğini belirtti. Yatırımcıların haklarının korunması için ilgili projelerin kimler tarafından çıkarıldığına dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.

Sonuç olarak, yatırımcılar için bu tür projelere yaklaşırken dikkatli olmaları ve piyasalardaki volatilitenin farkında olmalarının önemi büyük. İş modeli ve şeffaflık eksikliği olan projeler, yatırımcılar açısından daha da riskli hale geliyor.

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