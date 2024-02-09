Devlet destek vitesini artırdı! Başvuru için son gün: Hane başı 2000 TL ödenecek

PTT, destek fonlarının ödenmesine ilişkin açıklama yayınladı. Tüm koşullar ve başvuru detayları açıklandı. Detaylar burada…

"Eğitim fonu sağlanacak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ocak ayında yaşlılık ve maluliyet aylığı dağıtımına başladı. Ayrıca evde bakım maaşları, sosyal ve maddi destek ödemeleri ile benzeri ödemeler de hesabınıza aktarılacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı finansman ödemelerini üç farklı hesap kategorisine aktardı. Sosyal medyada hibe ödemelerini duyuran yeni bir gönderi paylaşıldı.

"2024 yılında fon ödemesi"





Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destekleme fonlarını ödedikten sonra Bakanlığın sağladığı yardımları paylaştılar. Öğrencilere sübvansiyon ödenmesi mali yükü hafifletiyor ve belediye adına bir fon oluşturuyor. Bu fon kapsamında öğrenciler yürütülen eğitim projelerine destek almaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öğrencilere 2000 TL eğitim desteği sağlayacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından öğrencilere eğitim desteği dağıtıldı. Ödemelerin 17 Mayıs 2024'e kadar yerel PTT şubeniz aracılığıyla yapılacaktır. Bu tutarlar 17 Mayıs'a kadar en yakın PTT şubesinden çekilebilecek.

"Borç geri ödeme tutarı güncellendi"

Kredi ve Kurtlar Kurumu tarafından öğrencilere ödenen burslara ilişkin tutarlar güncellendi.

Artış kapsamında Kredi ve Yatılı Kurumu tarafından ödenen burs tutarlarında da güncelleme yapıldı. 2024 yılı burs miktarı belirlenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada kredi ve burs rakamlarını da duyurdu.

Bu kapsamda; Lisans öğrencilerinin aylık 1.200 TL'lik bursu 2.000 TL'ye, yüksek lisans öğrencilerinin aylık 2.500 TL'lik bursu 4.000 TL'ye, doktora öğrencilerinin aylık 3.750 TL'lik bursu 6.000 TL'ye çıkarılacak.