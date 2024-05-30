Devlet kesenin ağzını açtı! 2 yıl ödemesiz 150.000 TL kredi fırsatı

Nakit ihtiyaçlarına son! 150 bin TL ödemeler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İKİ SENE GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN TL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında ilk olarak pilot bölge olarak deprem bölgesinde 9 bin 38 çift için 150 bin TL ödeme başvurusu alındı. Bakan Göktaş konu ile ilgili şunları söyledi; 'Pilot uygulamaya Adıyaman, Gaziantep, Islahiye, Nurdağı, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinden başlandı. Projede başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 sene geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi ödemesi yapılıyor. Fondan faydalanmak isteyen kişiler Bakanlık tarafından evlilik öncesi sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetinden faydalanması, bununla beraber evlilik sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanacağını da taahhüt etmesi gerekli. Başvuru yapan çiftlerden şimdiye kadar başvurusu onaylanan 2 bin 283 çift evlilik ve danışmanlık hizmeti almaya başladı.





Eğitim programlarına katılarak 15-30 Nisan tarihlerinde nikahı gerçekleşen çiftlerin ödemeleri başladı. İlk olarak başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67.5 milyon TL destek verilecek. Belge ile ilgili de önemli belgeler aldık. Geri dönüşler bize toplumun, ailenin güçlendirilmesi ile ilgili hassasiyet ve beklentinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durum bizi memnun ediyor. Aile kurumunun kadın, erkek, çocuk, engelli, yaşlı ayrımı yapmadan bütün aile bireylerinin korunması, güçlendirilmesi Anayasanın bize yüklediği bir sorumluluk. Ailenin güçlenmesinin kadını zayıflattığı iddiası doğru değildir. Eylem planı ve genelge ile tesis edilmesi amaçlanan sistem, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlenmesi çalışmalarıyla tezat teşkil etmiyor. Eylem planında bulunan faaliyetler incelendiği zaman kadın haklarına gölge düşüren, kadın konusundaki çalışmalarla zıtlık barındıran herhangi bir ifadeye rastlanması mümkün değil. Aksine Bakanlık görev alanında yer alan bütün hizmet alanlarında sistematik ve birbiriyle uyumlu mekanizmalar hayata geçiriliyor. İlgili bütün kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri kapsamında kapsayıcı b ir yaklaşımla hazırladığımız 2024-2025 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde paylaşıldı. 25 Kasım 2023 tarihinde paylaşılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konulu genelge ile kadına karşı şiddetin engellenmesinde çok yönlü ve bütüncül yaklaşım ile kararlı mücadele için çalışmaları da vurguladık. Atılan kıymetli adımlara gölge düşürme, itibarsızlaştırma amacı olan art niyetli açıklamalar bizi sorumluluklarımızı yerine getirmekten alıkoymayacak.'