Devletten sosyal yardım alanlara yeni tablo! Ödeme tablosu sil baştan değişti

Temmuz ayı, memurları, emeklileri ve sosyal yardım alan vatandaşlarımız için yüzleri güldürecek bir ay olacak. Memur maaş faktörlerinde beklenen artış, sağlanan sosyal destek yardımlarına geniş ölçüde yansıyacaktır. Bu artış yaşlıların, engellilerin, hastaların ve onlara bakım veren ailelerin maddi durumlarını iyileştirecektir. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

SOSYAL DESTEK YARDIMLARINA ZAM

Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlarına destek olmaya devam ediyor. Memur maaş katsayısı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenmekte olup toplumdaki çeşitli destek türlerinin düzeyinin belirlenmesinde önemli bir faktördür. Ocak ayında %49,25 oranında artırılan bu yardımlar, Temmuz ayında beklenen enflasyona paralel olarak yeniden artırılacak. Merkez bankasının piyasa katılımcılarına yönelik yaptığı ankete göre, enflasyonun Mayıs ve Haziran aylarında artmasının beklenmesinin ardından sosyal yardımlardaki artış %19,94'e ulaşabilir.

65 Yaş Aylığı: Şu an 65 yaş aylığı maaşı 3 bin 504 TL'dir. Temmuz ayındaki fiyat artışının etkisiyle bu tutar %13,56 artışla 3 bin 980 TL'ye, %19,94 artışla 4 bin 203 liraya yükselecek.

Evde Bakım Aylığı: Bakıma muhtaç yaşlı ve engellilere yönelik 7 bin 608 liralık yardım %13,56 artışla 8 bin 640 TL'ye, %19,94 artışla 9 bin 125 TL'ye yükselecek.





Engelli maaşı: Engelli oranı %40 ila 69 arasında olan vatandaşların aylık ödemesi, %13,56 artışla 2 bin 797 TL'den 3 bin 177 TL'ye, %19,94 artışla 3 bin 355 TL'ye yükselecek. %70 ve üzeri engelli vatandaşların aylık maaşı %13,56 artışla 4 bin 196 TL'den 4 bin 765 TL'ye, %19,94 artışla 5 bin 33 TL'ye yükselecek.

Çocukların aileleriyle birlikte bakımını kolaylaştırmak amacıyla sağlanan Sosyal ve Ekonomik destek yardımları (SED) da memur maaş katsayısındaki artıştan etkilenecek. Okul öncesi çocuklar adına yapılan ödeme 3 bin 614 TL'den 4 bin 104 veya 4 bin 334 TL'ye, ilköğretimde okuyan çocuklar adına 5 bin 421 TL'den 6 bin 156 ya da 6 bin 502 TL'ye, ortaöğretimde okuyanlar adınaysa 5 bin 782 TL'den 6 bin 566 ya da 6 bin 935 TL'ye yükselecek..