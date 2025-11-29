Dicle Elektrik: Şanlıurfa'da 16 binin üzerindeki çiftçiye elektrik kesintisi

Dicle Elektrik Şanlıurfa'da borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine elektrik kesintisi uygulayacak

Dicle Elektrik, Şanlıurfa dahil 6 ilde hizmet veren dağıtım şirketi olarak, tarımsal sulama alanında faaliyet gösteren ve uzun süredir borcunu ödemeyen abonelere yönelik olarak enerji kesintisi kararı aldığını duyurdu.

Kesintinin gerekçesi ve kapsamı

Şirketin açıklamasına göre, Şanlıurfa'da 9,8 milyon dekar alanda süren tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği için elektrik arzı kritik önem taşıyor. Yapılan yazılı açıklamada, toplam 20 bin 664 tarımsal sulama abonelerinden 16 bin 54'ünün geçmiş dönem borcunu ödememesi nedeniyle sistemin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiği belirtildi. Bu tabloya karşı, yasal hakların kullanılmasıyla 1 Aralık haftası içinde borcunu ödemeyen abonelere enerji verilmeyeceği açıklandı.

Ödeme çağrısı ve istisnalar

Dicle Elektrik, yapılan uyarılara ve sunulan kolaylıklara rağmen ödeme yapmayan abonelere uygulanacak kesintinin yasal bir süreç olduğunu vurguladı. Şirket, 12 yıla kadar uzanan geçmiş borçların ödenmesi için çağrı yaptı. Açıklamada, ofislerine başvuran ve ödeme iradesini gösteren çiftçilerin kesinti uygulamasının dışında tutulacağı; ancak bu tarihten sonra borcunu ödemeyen abonelere enerji verilmeyeceği ifade edildi.

Altyapı yatırımları ve hedefler

Dicle Elektrik, 2013 yılındaki özelleşmeden bu yana Şanlıurfa'da elektrik altyapısını güçlendirmek amacıyla toplam 23,6 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirdiğini belirtti. Şirket ayrıca yalnızca 2025 yılı için planlanan 71 projeye 3,6 milyar TL kaynak ayırdığını ve enerji altyapısını daha modern ve sürdürülebilir hale getirme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Yapılan yatırımların hizmet kalitesini artırma ve bölgedeki tarımsal faaliyetleri destekleme açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Dicle Elektrik, hem hizmetin devamlılığı hem de enerji arz güvenliği gerekçesiyle alınan bu kararın zorunlu olduğunu belirtti ve borçların kapatılmasına yönelik son çağrısını yineledi.

