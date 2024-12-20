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Gazprom ve Lukoil'den Stratejik Ortaklık Anlaşması

Rus enerji devleri Gazprom ve Lukoil, 2025-2030 yıllarını kapsayan önemli bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:24
Gazprom ve Lukoil'den Stratejik Ortaklık Anlaşması

Rus Enerji Sektöründe Yeni Bir Dönem

Rusya'nın önde gelen enerji şirketleri Gazprom ve Lukoil, 2025 ila 2030 yıllarını kapsayan stratejik ortaklık anlaşmasını resmi olarak imzaladı. Gazprom'un yaptığı yazılı açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile Lukoil'in üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği belirtildi.

İşbirliğinin Kapsamı

Açıklamaya göre, toplantının ardından imzalanan anlaşma, iki dev şirketin arama, üretim, nakliye, doğal gaz işlemesi ve petrol ürünlerinin pazarlanması gibi alanlarda işbirliği yapmasını öngörüyor. Ayrıca, bu stratejik ortaklık çerçevesinde, bilimsel ve teknik konularda da ortak projeler yürütüleceği ifade edildi.

Gelecek Vizyonu

Bu önemli anlaşmanın, Rusya'nın enerji sektörü için yeni fırsatlar sağlaması ve global pazarlarda rekabet gücünü artırması bekleniyor. Gazprom ve Lukoil, güç birliği yaparak, enerji alanındaki inovasyon ve gelişmelere daha etkin bir şekilde katkıda bulunmayı hedefliyor.

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