Didim Mutfak Akademisi tamamlandı: 12 milyon 500 bin TL’lik proje turizme nitelikli personel sağlayacak

Didim Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki Didim Mutfak Akademisi tamamlandı. 12 milyon 500 bin TL'lik projeyle turizme nitelikli personel ve istihdam sağlanması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:45
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:45
Didim Mutfak Akademisi tamamlandı

Turizm sektörüne nitelikli personel yetiştirmek amacıyla Didim Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan Didim Mutfak Akademisi projesi tamamlandı. Projenin maliyeti 12 milyon 500 bin TL olarak açıklandı. Yeni atölye-akademinin sektöre nitelikli eleman kazandırarak istihdama katkı sağlaması bekleniyor.

Projenin amacı ve teknik detaylar

Didim Halk Eğitim Merkezi Müdürü Oktay Doğanlı, Halk Eğitim Merkezi idarecileri ve öğretmenlerinin katıldığı basın toplantısında, tamamlanan eğitim mutfağının teknik donanımı ve proje detayları hakkında bilgi verdi. Projenin eğitim koordinatörü, Halk Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Düriye Gönen Kaya, projenin Didim turizmine yön verecek nitelikte olduğunu vurguladı:

Düriye Gönen Kaya: "Projemiz çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle hayata geçti. İçeride bulunan modern ekipmanları kursiyerlerimiz ilk defa burada görecekler. Daha sonrasında beş yıldızlı otellerde çalışacaklar. Amacımız öncelikli olarak Didim turizmindeki nitelikli eleman problemine çözüm bulmak. İkinci amacımız ise genç işsizlerin ve kadınların istihdamını sağlamak. Proje süresince genç işsizler ve kadınlar ön planda olacak ve sonrasında gastronomi ile ilgili başka eğitimler de verilebilecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz"

"Ön mülakat yapacağız"

Oktay Doğanlı projede temel amacın sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, istihdam edilmeyen ve herhangi bir geliri olmayan kişileri meslek sahibi yapmak olduğunu belirtti. Başvuruların değerlendirilmesinde, adayların e-Devlet üzerinden sigorta durumlarına bakıldığını ve ön mülakattan geçirilerek öncelikle gençlerin kursiyerlere kabul edildiğini ifade etti. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere beceri belgeleri verileceğini ve bu belgelerle otellerde istihdam edileceklerini anlattı.

Eğitim programları ve başvuru

Proje kapsamında verilecek aşçılık ve pastacılık kurs sertifika programları ile örgün eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılmış olanlar ile mesleği olmayan genç işsiz ve kadınların yetiştirilmesi hedefleniyor. Kursiyerler, çalışma hayatına devam ederken Mesleki Eğitim Merkezi’nde kalfalık ve ustalık sınavlarına da girebilecekler.

Eğitim başvuruları ve detaylı bilgi almak isteyenlerin Didim Halk Eğitim Merkezi ile iletişime geçmesi gerektiği belirtildi.

