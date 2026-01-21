Hamido Baklavaları 2025'te Gaziantep'in İhracat Şampiyonu

Hamido Baklavaları, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) kayıtlarına göre 2025 yılında baklava ihracatı yapan firmalar arasında Gaziantep il birincisi oldu.

Gaziantep’in köklü baklava üreticilerinden olan firma, 2023 ve 2024 yıllarında da kentte baklava ihracatında zirvede yer almıştı. Kalite ve lezzeti ön planda tutan işletme, 2025'te de liderliğini koruyarak dikkat çekiyor.

İhracatta Süreklilik ve Güven

Firma, hem üretim kapasitesi hem de modern tesisleri ve deneyimli ustaları ile uluslararası pazarlarda güven veren bir profil sergiliyor. Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Asya pazarlarındaki artan talep sayesinde ihracat hacmini her yıl istikrarlı biçimde büyütüyor.

İşletme sahibi Behzat Bozkurt konuyla ilgili, "Baklava bizim için sadece bir ürün değil, Gaziantep’in kültürünü ve emeğini dünyaya taşıyan bir değer. Üretimde en kaliteli hammaddeleri kullanıyor, hijyen ve gıda güvenliği standartlarından asla taviz vermiyoruz" dedi.

Yeni Pazar Hedefleri ve Ekonomiye Katkı

Firma, önümüzdeki dönemde yeni pazarlara açılmayı ve marka bilinirliğini artırarak baklavalarını bir dünya markası haline getirmeyi hedefliyor. Üretimde kalite, dürüstlük ve standardizasyonu öncelikli tutan işletme, müşteri beklentilerini aşmayı amaçlıyor.

Behzat Bozkurt, "Bizim için her baklava, müşterimize verdiğimiz bir sözdür. Bu yüzden üretimde kaliteyi, dürüstlüğü ve standardizasyonu her zaman ön planda tuttuk. Müşterilerimizin beklentisini aşan ürünler sunarak dünya pazarında güvenilir bir marka haline geldik" ifadelerini kullandı.

Hamido Baklavaları'nın ihracattaki bu başarısı, hem Gaziantep ekonomisine hem de Türkiye'nin gıda ihracatına önemli katkı sağlıyor.

