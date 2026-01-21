Siirt'e 2026'da 7 milyar 549 milyon 500 bin lira yatırımla kalkınma hamlesi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Siirt, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında 7 milyar 549 milyon 500 bin lira tutarındaki yatırımla kapsamlı bir kalkınma sürecine hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:20
Cumhurbaşkanlığı kararı ile Siirt, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında 7 milyar 549 milyon 500 bin lira tutarında yatırımla önemli bir kalkınma sürecine giriyor.

Hedeflenen sektörler ve öne çıkan projeler

Programda ulaştırma, sağlık, eğitim, enerji, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan artıracak çok sayıda proje yer alıyor.

Öne çıkan yatırımlar arasında Siirt Alkumru Barajı İçme Suyu Projesi, Siirt Ceza İnfaz Kurumu ve Kurtalan Sosyal Güvenlik hizmet binası bulunuyor. Ayrıca tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması, bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi ile eğitim ve ihtisaslaşma alanlarına yönelik önemli girişimler programda yer alıyor.

Sosyo-ekonomik etki

Söz konusu yatırımların ilin sosyo-ekonomik gelişimine güçlü bir ivme kazandırması, istihdamı artırması ve altyapı olanaklarını geliştirmesi bekleniyor.

