Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü 2025'te 7 milyon 544 bin 578 TL ceza uyguladı

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü 2025 Denetim Raporu: 7 milyon 544 bin 578 TL Ceza

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca il genelinde ticari hayatın düzenli, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kapsamlı denetim ve düzenleme faaliyetleri yürüttü.

Denetimler ve Uygulanan Cezalar

Yıl içinde toplam 9 bin 420 firma ve 117 bin 431 ürün denetlendi. Haksız fiyat artışı denetimlerinde 2 bin 925 firma ve 35 bin 805 ürün incelenirken, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 6 bin 495 firma ve 81 bin 626 ürün kontrol edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda 2 bin 383 ürünün mevzuata aykırı olduğu tespit edildi ve ilgili firmalara toplam 7 milyon 544 bin 578 TL idari para cezası uygulandı.

Lisanslı Depoculuk Verileri

İlde lisanslı depoculukta güçlü bir altyapı bulunuyor. 2025 yılı itibarıyla toplam 24 adet lisanslı depo faaliyette. Depoların toplam kapasitesi 1 milyon 81 bin 600 ton olarak kaydedildi; depolarda muhafaza edilen ürün miktarı ise 975 bin 253 ton seviyesine ulaştı. Ticaret İl Müdürlüğü, bu depolarda denetimler ve ölçüm kontrolleri yaparak ürünlerin mevzuata uygun şekilde muhafaza edilip edilmediğini inceledi.

Sektörel Denetimler ve Haksız Fiyat Uygulamaları

Haksız fiyat artışı denetimlerinin yanı sıra sektörel denetimler çerçevesinde de incelemeler gerçekleştirildi. Kuyum ticareti sektöründe 53 firma, emlak sektöründe 32 firma ve otomotiv sektöründe 4 firma denetlendi.

Tüketici Hakem Heyetleri Başvuruları

2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine toplam 17 bin 763 başvuru yapıldı; başvuruların toplam parasal değeri 296 milyon 705 bin 179 TL olarak kayıtlara geçti. Bu başvurulardan 16 bin 118'i karara bağlandı. Kararların 8 bin 82'si (yüzde 50,2) tüketici lehine, 7 bin 269'u (yüzde 45,1) tüketici aleyhine ve 767'si (yüzde 4,7) görevsizlikle sonuçlandı. Kalan başvuruların inceleme ve değerlendirme süreçleri devam ediyor.

Değerlendirme

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, 2025 yılı denetim ve düzenleme faaliyetleriyle tüketici haklarının korunmasına ve adil, rekabetçi bir piyasa yapısının güçlendirilmesine katkı sağladı. Müdürlüğün önümüzdeki dönemlerde de etkin ve kararlı denetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürmesi hedefleniyor.

