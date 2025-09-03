DOLAR
Dmitriyev: AB Kararları 'Felaket Sonuçlar' Doğuruyor — Sibirya’nın Gücü 2 Gazı Çin'e Yönlendirilecek

Kiril Dmitriyev, AB kararlarının enerji fiyatları ve göçü tetiklediğini söyleyerek Sibirya’nın Gücü 2 ile gazın Çin'e yönlendirileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:16
Dmitriyev: AB Kararları "Felaket Sonuçlar" Doğuruyor

Sibirya’nın Gücü 2 ile Rus gazının rotası Çin’e kayıyor

Kiril Dmitriyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı olarak, Avrupa Birliği (AB) kararlarının olumsuz etkilerine dikkat çekti. Dmitriyev, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AB yönetiminin yanlış tercihleri nedeniyle Avrupa'nın yüksek enerji maliyetleri ve artan göçle mücadele ettiğini savundu.

"Avrupa'nın endüstriyel başarısına güç veren düşük maliyetli, güvenilir Rus boru hattı, gazı Çin'e yönlendirilecek." ifadelerini alıntılayan Dmitriyev, bu gelişmenin önemine vurgu yaptı.

Dmitriyev ayrıca, "AB liderlerinin yanlış kararları, AB'yi yüksek enerji fiyatları, yüksek enflasyon ve yüksek göç ile karşı karşıya bıraktı. AB’de liderler hızla değişiyor ancak kötü kararları yüzyıllar olmasa da onlarca yıl felaket sonuçlar doğurmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile Çin arasında Sibirya’nın Gücü 2 boru hattı için dün mutabakat zaptı imzalandı. Söz konusu güzergah üzerinden Çin’e yıllık 50 milyar metreküpe kadar doğal gaz sevkiyatı öngörülüyor.

