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DMO'dan Tıbbi Malzeme Alımı İddialarına Yanıt

Devlet Malzeme Ofisi, tıbbi malzeme alımlarıyla ilgili çıkan iddiaları yalanladı ve hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 21:26
DMO'dan Tıbbi Malzeme Alımı İddialarına Yanıt

DMO'dan Tıbbi Malzeme İddialarına Açıklama

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), bir internet sitesinde yayınlanan ve tıbbi malzeme alımlarını hedef alan haberler hakkında önemli bir açıklama yaptı.

İddialar Gerçek Dışı

Açıklamada, bahsi geçen ürünlerin uluslararası bir internet sitesinde yer aldığı, kullanım tarihinin geçtiği ve eğitim amaçlı olduğu belirtildi. DMO, "Fiyat farkı, ürünün miadının geçmiş olmasından kaynaklanmaktadır" dedi.

Açıklama ve Bilgilendirme

DMO, bir haber kaynağında '15 dolarlık ürünü, 142 bin liraya aldılar' başlıklı habere yanıt verdi. Yapılan açıklamada, tüm iddiaların 'gerçek dışı' olduğu ifade edilerek, kamuoyunu yanıltma hedefinde olduğu vurgulandı.

Detaylı Analiz ve Araştırmalar

Ofis, sağlık ürünleri fiyat araştırmalarının özenle yapıldığını, üniversite ve devlet hastanelerinin verilerine dayandığını belirtti. Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında güncellemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütüldüğünü de ekledi. Hukuki Süreç Başlatılacak

Açıklamada, iddialara konu edilen TheraSphere markalı ürünün DMO Sağlık Market'te yer almadığı, TightRail markalı ürünün ise hems irtibat edilen internet sitesinde miadı geçmiş ve eğitim amaçlı kullanıma uygun durumda olduğu ifade edildi. DMO, bu olumsuz algının Genel Müdürlüğü hedef aldığına dikkat çekerek, konuyla ilgili hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.

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