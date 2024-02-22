Doblocuların pabucunu dama attıracak model! Peugout hem fiyatıyla hem tasarımıyla Fiat'ı solladı

Hafif ticari araç segmentinde olan güçlü oyuncu performansı Rifter sürücülerin ilgisini toplarken aile aracı olarak tercih edilerek modeller kullanım açısından popüler hale geldi. Pratik kullanımı, geniş iç hacmi ve fonksiyonelliğiyle dikkat çeken Rifter, piyasada en çok tercih edilen modellerinde başında geldi.



Peugeot Rifter, sadece ticari kullanımın dışında aynı zamanda geniş ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek büyüklüğe ve konfora sahiptir. Bagaj hacmi ve kabin içi düzenleme imkanlarıyla beraber Rifter, uzun yolculuklar ve günlük kullanım için ideal yorumlanır. Model, zengin donanıma sahip olurken Rifter'in baz donanum seviyesiyle beraber 1.5 litrelik dizel motor, 100 beygir gücü üretir. Şehir içinde ve uzun yolculuklarda sürücülere keyif veren deneyimi olurken motor seçeneğiyle beraber aracın çevreci profili vardır.



FİYAT LİSTESİ

ALLURE 1.5 BlueHDi 100hp



Fiyatı: 1.000.000 TL



ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp 6MT



Fiyatı: 1.015.500 TL



ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8



Fiyatı: 1.182.000 TL



GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8



Fiyatı: 1.270.000 TL



