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Doblocuların pabucunu dama attıracak model! Peugout hem fiyatıyla hem tasarımıyla Fiat'ı solladı

Araç arayışında olanlara güzel haber gelirken doblocuların pabucunu dama attıracak modelin duyurusu yapıldı. Peugeout fiyatı ve konforuyla dikkatleri çekti.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:15
Doblocuların pabucunu dama attıracak model! Peugout hem fiyatıyla hem tasarımıyla Fiat'ı solladı

Hafif ticari araç segmentinde olan güçlü oyuncu performansı Rifter sürücülerin ilgisini toplarken aile aracı olarak tercih edilerek modeller kullanım açısından popüler hale geldi. Pratik kullanımı, geniş iç hacmi ve fonksiyonelliğiyle dikkat çeken Rifter, piyasada en çok tercih edilen modellerinde başında geldi.

Peugeot Rifter, sadece ticari kullanımın dışında aynı zamanda geniş ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek büyüklüğe ve konfora sahiptir.  Bagaj hacmi ve kabin içi düzenleme imkanlarıyla beraber Rifter, uzun yolculuklar ve günlük kullanım için ideal yorumlanır. Model, zengin donanıma sahip olurken Rifter'in baz donanum seviyesiyle beraber 1.5 litrelik dizel motor, 100 beygir gücü üretir. Şehir içinde ve uzun yolculuklarda sürücülere keyif veren deneyimi olurken motor seçeneğiyle beraber aracın çevreci profili vardır.
konforlu araç
FİYAT LİSTESİ
ALLURE 1.5 BlueHDi 100hp

Fiyatı: 1.000.000 TL

ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp 6MT

Fiyatı: 1.015.500 TL

ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8

Fiyatı: 1.182.000 TL

GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8

Fiyatı: 1.270.000 TL

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