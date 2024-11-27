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Doğal Gaz Fiyatları: Spot Piyasada Yeni Belirlemeler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları 12 bin 130 lira 65 kuruşa yükseldi, işlem hacmi ise 11 milyon 71 bin 503 lira olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:39
Doğal Gaz Fiyatları: Spot Piyasada Yeni Belirlemeler

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Belirlemeleri

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 130 lira 65 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin açıkladığı verilerle, bu gelişme piyasada dikkat çekti.

İşlem Hacmi ve Gaz Miktarları

Dünkü işlem hacmi, 11 milyon 71 bin 503 lira olarak kaydedildi. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 430 bin 991 lira seviyelerinde bulunuyordu. Aynı zamanda, spot piyasada ticaret edilen gaz miktarı ise 919 bin metreküp olarak açıklanmıştır.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 737 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 524 lira 12 kuruş olarak belirlenmiştir.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye’ye dün 279 milyon 869 bin 823 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 280 milyon 408 bin 623 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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