Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Verileri

Doğal Gaz Fiyatları Güncellendi

Spot doğal gaz piyasasında 22 Ekim 2023 tarihinde, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 939 lira 71 kuruş olarak belirlenmiştir.

Piyasa İşlem Hacmi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, işlem hacmi 7 milyon 177 bin 478 lira olmuştur. Bu yazıdan bir gün önce, işlem hacmi 14 milyon 742 bin 945 lira olarak kaydedilmiştir.

Gaz Ticareti ve Fiyatlar

Spot doğal gaz piyasasında gaz ticaret miktarı 605 bin metreküp olarak belirlenmişken, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 536 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 342 lira 72 kuruş olarak açıklanmıştır.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye 22 Ekim 2023 günü, 155 milyon 933 bin 266 metreküp doğal gaz girişi sağlanmış ve piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 156 milyon 455 bin 943 metreküp olarak kaydedilmiştir.