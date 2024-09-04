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Doğal Gaz Spot Piyasasında Güncel Fiyatlar

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın fiyatı 12.455 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 14:28
Doğal Gaz Spot Piyasasında Güncel Fiyatlar

Doğal Gaz Fiyatları Gündemde

Dün itibarıyla spot doğal gaz piyasasında, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12.455 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. verilerine göre, piyasa oldukça hareketliydi.

Piyasa İşlem Hacmi

Spot doğal gaz piyasasında günlük işlem hacmi 11 milyon 707 bin 430 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki gün 4 milyon 937 bin 632 lira seviyesindeydi.

Gaz Ticaret Miktarları

1000 metreküp gazın referans fiyatı 12.455 lira olurken, ticaret miktarı 965 bin metreküp olarak rapor edildi.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı alış fiyatı 13.077,75 lira, satış fiyatı ise 11.832,25 lira olarak açıklandı.

Doğal Gaz İthalatı ve Arzı

Türkiye’ye dün 119 milyon 493 bin 752 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 119 milyon 983 bin 250 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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