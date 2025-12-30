Salihli OSB'de 2025'in Son Müteşebbis Heyet Toplantısı

Vali Vahdettin Özkan başkanlığında yatırımlar ve koordinasyon masaya yatırıldı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında 2025 yılının son toplantısını Salihli OSB'nin idari hizmet binasında gerçekleştirdi.

Toplantıya; Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Bilget, yönetim kurulu üyeleri ile OSB müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Gündemde devam eden yatırımlar, planlanan yeni projeler ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi yer aldı. Ayrıca yatırımcı talepleri, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılması ile Salihli OSB'nin ekonomik potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, organize sanayi bölgelerinin gelişiminin şehir ekonomisi ve istihdam açısından büyük önem taşıdığını belirterek, yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

