Kasım 2025 İşsizlik Oranı %8,6: Işıkhan Açıkladı

Bakan Işıkhan: Kasım 2025'te işsizlik oranı %8,6; istihdam 32 milyon 737 bin, işgücüne katılım %53,8 oldu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:26
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'tan iş gücü verileri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Kasım ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin verileri paylaştı.

Işıkhan, attıkları her adımda istihdam kapasitesini ve işgücünü daha iyi bir seviyeye yükseltmek için gayret ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

İstihdam sayımız, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bin kişiye, istihdam oranımız ise 0,1 puan artarak yüzde 49,2’ye ulaştı. İşgücümüz, aynı dönemde 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin kişiye, işgücüne katılma oranımız ise 0,1 puan artışla yüzde 53,8’e yükseldi.

Etkin bir koordinasyon içerisinde uyguladığımız Orta Vadeli Program’ın sonuçlarını alıyoruz. Kasım ayında işsizlik oranı, yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle 31 aydır tekli hanelerde seyrini sürdürüyor. Gençlerde ise işsizlik oranı geçen yıla göre 0,4 puan azalarak yüzde 15,4 olarak gerçekleşti.

Işıkhan, yenilikçi uygulamalar ve emek ile insan odaklı politikalarla ülkenin güçlü geleceğini inşa etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

