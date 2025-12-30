DOLAR
Sarıkamış’ta Ortak Akıl Buluşması — KATSO Üyelerle İstişarede

Kars TSO, Sarıkamış'taki üyeleriyle Kadir Bozan başkanlığında istişare toplantısı düzenledi; turizm, yapay kar makinesi ve 12 aya yaygın turizm hedefleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:38
Sarıkamış’ta Ortak Akıl Buluşması — KATSO Üyelerle İstişarede

Kars TSO Sarıkamış'ta üyeleriyle istişare toplantısı düzenledi

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Sarıkamış ilçesinde faaliyet gösteren üyeleriyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan liderliğinde çok sayıda Oda üyesi katıldı.

Katılımcılar

Programa Sarıkamış Kaymakamı Enes Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda Oda üyesi katıldı.

Toplantının amacı ve vurgular

Toplantının açılışında konuşan Kadir Bozan, bu tür buluşmaların yalnızca bir araya gelme değil; birlikte konuşma, birlikte düşünme ve ortak akılla yol alma zemini olduğunu ifade etti. Bozan, KATSO’nun en büyük gücünün üyelerle kurduğu samimi ve doğrudan iletişim olduğunu belirtti ve toplantının amacının üyeleri dinlemek, sorun ve beklentileri birinci ağızdan almak olduğunu vurguladı.

Sarıkamış’ın turizm potansiyeli ve yatırımlar

Bozan, Sarıkamış’ın üretim, ticaret ve özellikle turizm potansiyeli ile Kars için büyük bir değer taşıdığını söyledi. Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak Sarıkamış turizminin gelişmesi adına her platformda çalışma yürüttüklerini kaydetti. Bu yıl faaliyete geçen yapay kar makinesinin Sarıkamış turizmi açısından önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekildi; bu gelişmenin sezonun daha erken başlamasına ve turizm hareketliliğinin artmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Başkan Bozan, Sarıkamış’ta faaliyet gösteren üyelerle sürekli istişare halinde olduklarını belirterek hedeflerinin Sarıkamış turizmini 12 aya yayılabilir bir yapıya kavuşturmak olduğunu söyledi. Son dönemde artan otel ve yatak kapasitesi ile yeni yatırımların Sarıkamış’ın doğru yönde ilerlediğine işaret ettiği hatırlatıldı.

Üyelerin talepleri ve değerlendirme

Programda söz alan üyeler, başta turizm olmak üzere ticaret ve hizmet sektörlerinde yaşadıkları sorunları, talep ve önerilerini dile getirdi. Üyelerden gelen görüşler dikkatle not alındı ve istişare ile ortak aklın önemi yeniden vurgulandı. Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

