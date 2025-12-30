DOLAR
42,94 -0,02%
EURO
50,59 -0,07%
ALTIN
6.034,21 -1%
BITCOIN
3.781.286,98 -1,1%

Kırşehir'de Emlak İlanlarında Yetki Belgesi Dönemi Başlıyor

Kırşehir'de yeni yıldan itibaren emlak ilanlarında Ticaret Bakanlığı yetki belgesi doğrulaması zorunlu olacak; ilanlar yalnızca yetkilendirilmiş danışmanlarca verilebilecek.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:16
Kırşehir'de Emlak İlanlarında Yetki Belgesi Dönemi Başlıyor

Kırşehir'de Emlak İlanlarında Yetki Belgesi Zorunluluğu Başlıyor

Yeni yılda ilan süreçlerinde e-Devlet doğrulaması zorunlu olacak

KIRŞEHİR (İHA) – Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Zeynal Biçici, yeni yıl itibarıyla emlak ilanlarında yetki belgesi doğrulaması zorunluluğunun başlayacağını açıkladı.

Biçici, uygulama kapsamında kiralık, satılık konut ve satılık arsa ilanlarının yalnızca yetkilendirilmiş emlak danışmanları tarafından verilebileceğini belirtti. Düzenlemenin portföy disiplinini sağlamak, sahte ilanların önüne geçmek, mal sahiplerini korumak ve yetkisi olmayan kişileri sistem dışına çıkarmak amacı taşıdığını söyledi.

Başkan Biçici, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yetki belgesinin artık ilan süreçlerinde temel kriter olacağını vurgulayarak, "Bugüne kadar kiralık ve satılık yerlerde yetki belgesi olmadan ilan verilmemesi gerekiyordu. Ancak ’sarı sayfa’ olarak adlandırılan ilan portallarında bu yetkilendirme çoğu zaman hiçe sayıldı. İşle alakası olmayan kişiler de yetkilendirme olmadan ilan girebiliyordu" dedi.

Yeni uygulamayla birlikte ilan verme sürecinin e-Devlet üzerinden yapılacak yetkilendirme ile mümkün olacağını ifade eden Biçici, "Hiç kimse, mal sahibinden yetki almadan ya da e-Devlet üzerinden yetkilendirilmeden ilan veremeyecek. Bu sistemle hem vatandaş mağduriyetlerinin önüne geçilecek hem de sektörde güven ortamı sağlanacak" diye konuştu.

Uygulamanın ülke genelinde emlak sektöründe daha şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluşturmasının hedeflendiği bildirildi.

EMLAKÇILARDA, YETKİ BELGESİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

EMLAKÇILARDA, YETKİ BELGESİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

KIRŞEHİR’DE TÜM EMLAK DANIŞMANLARI BİRLİĞİ BAŞKANI ZEYNAL BİÇİCİ, YENİ YIL İTİBARIYLA EMLAK...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'nın Turunçları Korkuteli'den Sofralara: Kadın Kooperatifleriyle Geleneksel Reçel
2
Şanlıurfa'da Kar Önlemi: Toplu Taşıma 31 Aralık ve 1 Ocak Ücretsiz
3
KTO Başkanı Öztürk: Konya 2025'te Türkiye Ortalamasını Aştı
4
Kasım 2025 İşsizlik Oranı %8,6: Işıkhan Açıkladı
5
Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Doğru Budama İçin Yerinde Eğitim
6
Turkcell Ailem 1 Milyon Üyeyi Aştı
7
Sarıkamış’ta Ortak Akıl Buluşması — KATSO Üyelerle İstişarede

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları