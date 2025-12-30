Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Doğru Budama İçin Yerinde Eğitim

Manisa İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, Sarıgöl’de budama yapan üreticileri sahada ziyaret ederek verim ve bağ sağlığını artırmaya yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Sahada uygulamalı destek

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hummalı bir şekilde devam eden budama çalışmalarında Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri üreticilere doğrudan destek sundu. Teknik ekipler, bağlarda doğru budama tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi ve üreticilere adım adım rehberlik etti.

Ziyaretler sırasında üreticilere ayrıca ölükol hastalığı ile bağlarda görülen odunsu doku hastalıkları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Üreticiler memnun

Gün boyunca devam eden uygulamalı budama çalışmaları üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Üreticiler, sahada birebir verilen teknik destek sayesinde hem verim hem de bağ sağlığı açısından önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtti.

