DOLAR
42,94 -0,02%
EURO
50,59 -0,07%
ALTIN
6.034,21 -1%
BITCOIN
3.781.286,98 -1,1%

Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Doğru Budama İçin Yerinde Eğitim

Manisa İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sarıgöl’de üreticilere yerinde uygulamalı budama eğitimi vererek verim ve bağ sağlığını artırmayı hedefledi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:13
Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Doğru Budama İçin Yerinde Eğitim

Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Doğru Budama İçin Yerinde Eğitim

Manisa İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, Sarıgöl’de budama yapan üreticileri sahada ziyaret ederek verim ve bağ sağlığını artırmaya yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Sahada uygulamalı destek

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hummalı bir şekilde devam eden budama çalışmalarında Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri üreticilere doğrudan destek sundu. Teknik ekipler, bağlarda doğru budama tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi ve üreticilere adım adım rehberlik etti.

Ziyaretler sırasında üreticilere ayrıca ölükol hastalığı ile bağlarda görülen odunsu doku hastalıkları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Üreticiler memnun

Gün boyunca devam eden uygulamalı budama çalışmaları üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Üreticiler, sahada birebir verilen teknik destek sayesinde hem verim hem de bağ sağlığı açısından önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtti.

MANİSA İL VE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK EKİPLERİ, SARIGÖL’DE BAĞ BUDAMASI YAPAN...

MANİSA İL VE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK EKİPLERİ, SARIGÖL’DE BAĞ BUDAMASI YAPAN ÜRETİCİLERİ SAHADA ZİYARET EDEREK VERİM VE BAĞ SAĞLIĞINI ARTIRMAYA YÖNELİK BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDU.

MANİSA İL VE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK EKİPLERİ, SARIGÖL’DE BAĞ BUDAMASI YAPAN...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'nın Turunçları Korkuteli'den Sofralara: Kadın Kooperatifleriyle Geleneksel Reçel
2
Şanlıurfa'da Kar Önlemi: Toplu Taşıma 31 Aralık ve 1 Ocak Ücretsiz
3
KTO Başkanı Öztürk: Konya 2025'te Türkiye Ortalamasını Aştı
4
Kasım 2025 İşsizlik Oranı %8,6: Işıkhan Açıkladı
5
Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Doğru Budama İçin Yerinde Eğitim
6
Turkcell Ailem 1 Milyon Üyeyi Aştı
7
Sarıkamış’ta Ortak Akıl Buluşması — KATSO Üyelerle İstişarede

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları