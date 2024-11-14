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Doğu Karadeniz'den Somon İhracatında Yüzde 19 Artış

2024 Ocak-Ekim döneminde Doğu Karadeniz'den somon ihracatı yüzde 19 artarak 158 milyon dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:54
Doğu Karadeniz'den Somon İhracatında Yüzde 19 Artış

Doğu Karadeniz'de Somon İhracatındaki Hızla Büyüme

Doğu Karadeniz'den 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde yapılan Türk somonu ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 158 milyon 432 bin 833 dolara ulaştı.

İhracat Miktarı ve Ülkeler

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın 10 ayında bölgeden 20 ülkeye 26 bin 382 ton Türk somonu ihraç edildiğini belirtti. Kalyoncu, ihracattan sağlanan gelirin 158 milyon 432 bin 833 dolar olduğunu vurguladı.

Geçen Yıla Göre Artış

İhracatın geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 21 ve değerde yüzde 19 artış gösterdiğini kaydeden Kalyoncu, bu yıl 21 bin 890 ton somon karşılığında 133 milyon 220 bin 467 dolar kazanıldığını ifade etti.

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler

Kalyoncu, Türk somonu ihracatında her dönem olduğu gibi bu dönemde de Rusya Federasyonu'nun öncülüğünü sürdürdüğünü belirtti. Bu dönemde Rusya'ya 114 milyon 605 bin 775 dolar, Beyaz Rusya'ya 16 milyon 257 bin 476 dolar ve Vietnam'a 13 milyon 425 bin 786 dolar değerinde somon ihracatı yapıldığı bilgisini paylaştı.

Trabzon'un İhracattaki Rolü

Bölge ihracatının 96 milyon 78 bin 865 dolarının Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkat çeken Kalyoncu, "Trabzon'dan bu dönem Rusya, Vietnam ve Beyaz Rusya başta olmak üzere 15 ülkeye somon ihraç edildi. Böylece, Trabzon bölge ihracatının yüzde 61'ini üstlendi." dedi.

Geleceğe Dair Beklentiler

Saffet Kalyoncu, Türk somonu ihracatının önemine vurgu yaparak, yılı ihracat artışıyla kapatacaklarına inandığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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