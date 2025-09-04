DOLAR
Doğu Karadeniz'in 8 Aylık İhracatı 1 Milyar 18 Milyon 903 Bin Doları Aştı

Doğu Karadeniz'in 2025 Ocak-Ağustos ihracatı 1 milyar 18 milyon 903 bin doları aştı; fındık lider, en çok ihracat İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Çin'e yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:13
Doğu Karadeniz'in 8 aylık ihracatı 1 milyar doları geçti

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2025'in ocak-ağustos döneminde toplam 1 milyar 18 milyon 903 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

İller bazında rakamlar

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatının 781 milyon 78 bin dolarlık kısmının Trabzon'dan yapıldığını bildirdi. Kalyoncu, Trabzon'u 132 milyon 905 bin dolarla Rize'nin, 58 milyon 324 bin dolarla Gümüşhane'nin, 46 milyon 596 bin dolarla da Artvin'in takip ettiğini vurguladı.

Buna göre, bir önceki yılın aynı dönemine göre Gümüşhane'de yüzde 31 artış yaşanırken; Trabzon'da yüzde 6, Rize'de yüzde 19 ve Artvin'de yüzde 16 düşüş görüldü.

Sektörler ve hedef pazarlar

Bölgede en fazla ihracat 455 milyon 563 bin dolar ile fındık sektöründe gerçekleşti. Bunu 137 milyon 394 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 128 milyon 716 bin dolarla maden ve metaller, 93 milyon 542 bin dolarla yaş meyve sebze izledi.

Kalyoncu, Doğu Karadeniz'den yılın 8 ayında 133 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, en fazla ihracatın İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirildiğini aktardı. İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 51 artış yaşandığını vurgulayan Kalyoncu, Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 27, Gürcistan'a yapılan ihracatta yüzde 9, Almanya'ya yapılan ihracatta yüzde 39, Çin'e yapılan ihracatta ise yüzde 34 düşüş kaydedildiğini söyledi.

Ayrıca Kalyoncu, geçen yılın aynı dönemine göre aralarında Belize, Gine-Bissau, Arjantin, Sierra Leone ve Nijerya'nın da bulunduğu 10 yeni ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

